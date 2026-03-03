Чи введе Трамп солдатів США до Ірану: у нього на столі сьогодні три варіанти

Головними переможцями нинішньої ситуації в Ірані виглядають Ізраїль та Росія. Перший, через руйнацію іранської економіки та обʼєднання всього арабського світу проти Ірану. Друга – через ріст цін на нафту. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, логіка дій керівництва Ірану дуже проста: зберегти режим. Венесуельський сценарій виглядає зараз, як майже фантастичний. На відміну від Венесуели, іранський режим був і є аж надто ідеологізованим і на відміну від Венесуели, правляча верхівка багато у чому вірила і вірить у свою ідеологію. Без зовнішнього втручання (наземна операція і повалення режиму з масовими подальшими чистками) зараз уявити собі падіння режиму доволі складно. А відтак, можна говорити, що ті, хто приймав рішення про коротку війну або виходили з неправдивих розвідданих або керувалися волюнтаристськими мотивами.

"Трамп має три ключові варіанти. Першій: протягом місяця зламати режим завдяки авіаударом (вірогідність низька). Другий: протягом місяця знищити левову частку економічного потенціалу Ірана і оголосити перемогу, правда, іранський режим також оголосить свою перемогу (поки це найбільш вірогідний варіант попри політичні ризики, як внутрішні в США так і іміджеві в цілому). Третій: розпочати наземну операцію. Цей варіант буде прийнятий у тому випадку, якщо воєнне командування і армія запевнить Трампа, що війна буде короткою", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко зауважує, ця війна була розпочата Трампом з трьох головних причин: отримати контроль над нафтогазовою галуззю Ірану, завдяки цьому вийти з сильної позиції на переговори з Китаєм і для покращення політичного рейтингу. Для вирішення цих питань потрібен або перший або третій варіанти. І тут треба ще раз наголосити: на кону стоїть імідж США на Близькому Сході зокрема і в цій частині світу взагалі.

