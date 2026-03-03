logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Війна на роки чи невдовзі все закінчиться: Венс зробив інтригуючу заяву про Іран
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна на роки чи невдовзі все закінчиться: Венс зробив інтригуючу заяву про Іран

Венс заявив, що США не збираються вплутуватися в нову багаторічну війну

3 березня 2026, 07:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США не мають на меті вплутуватися у війну проти Ірану, яка затягнеться на роки. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю телеканалу Fox News зробив віце-президент США Джей Ді Венс.

Війна на роки чи невдовзі все закінчиться: Венс зробив інтригуючу заяву про Іран

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Віце-президент назвав єдину мету операції президента США Дональда Трампа в Ірані – домогтися того, щоб Тегеран "ніколи не зміг мати ядерну зброю".

"Президент хоче не просто захистити країну від іранської ядерної зброї протягом перших трьох-чотирьох років свого другого терміну — він хоче переконатися, що Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю, а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму", — пояснив Венс.

Він зазначив, що ядерні об'єкти Ірану побудовані не тільки для збагачення урану в мирних цілях, як стверджував режим у Тегерані, але і для розробки ядерної зброї.

При цьому віце-президент наголосив, що не йдеться про довгострокову військову кампанію.

"Трамп у жодному разі не дозволить країні вплутатися в багаторічний конфлікт… ми не збираємося втягуватися в проблеми, які у нас були з Іраком та Афганістаном", – зазначив Джей Ді Венс.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф заявив, що під час перших переговорів Іран фактично визнав наявність достатнього обсягу збагаченого урану для створення 11 ядерних боєзарядів. Про це повідомляє The Times of Israel.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Іран кілька разів намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа, але всі спроби виявилися марними. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у X журналіста ABC News Джонатана Карла.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини