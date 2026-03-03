Війна на роки чи невдовзі все закінчиться: Венс зробив інтригуючу заяву про Іран

США не мають на меті вплутуватися у війну проти Ірану, яка затягнеться на роки. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю телеканалу Fox News зробив віце-президент США Джей Ді Венс.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Віце-президент назвав єдину мету операції президента США Дональда Трампа в Ірані – домогтися того, щоб Тегеран "ніколи не зміг мати ядерну зброю".

"Президент хоче не просто захистити країну від іранської ядерної зброї протягом перших трьох-чотирьох років свого другого терміну — він хоче переконатися, що Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю, а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму", — пояснив Венс.

Він зазначив, що ядерні об'єкти Ірану побудовані не тільки для збагачення урану в мирних цілях, як стверджував режим у Тегерані, але і для розробки ядерної зброї.

При цьому віце-президент наголосив, що не йдеться про довгострокову військову кампанію.

"Трамп у жодному разі не дозволить країні вплутатися в багаторічний конфлікт… ми не збираємося втягуватися в проблеми, які у нас були з Іраком та Афганістаном", – зазначив Джей Ді Венс.

