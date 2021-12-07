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Взорвали несколько автомобилей: сколько людей погибло от теракта в Ираке

Во время теракта в Ираке погибли четыре человека

сегодня, 15:10
Автор:

Козлова Альбіна
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В иракском городе Басра, находящемся на юге страны, произошел теракт. По меньшей мере четыре человека погибли от взрыва двух автомобилей. Об этом сообщает Aljazeera.

Взорвали несколько автомобилей: сколько людей погибло от теракта в Ираке

Взрыв в Ираке, фото из Twitter/DailyWorld24

Известно, что около 20 человек получили ранения. По информации иракских военных, взрыв произошел в центре города. Предварительно была взорвана бомба на стоянке с автомобилями. Транспортные средства вспыхнули огнем. Инцидент произошел возле больницы Аль-Джумхури, что на перекрестке Аль-Самуд.

По данным организации Raq's Security Media Cell, два автомобиля и мотоцикл сгорели в результате пожара. На место выехали судебно-медицинские эксперты и специализированные технические группы для выяснения обстоятельств и деталей.

Как рассказал Саад Маан, руководитель отдела безопасности, во время следующей пресс-конференции будут сообщены детали расследования теракта. По словам губернатора Басры Асаад аль-Эдани, к взрыву может быть причастен ИГИЛ (Исламское государство). Пока идет расследование инцидента, которое проводит местная полиция.

Сообщается, что политическая нестабильность в Ираке усилилась после состоявшихся 10 октября выборов в парламент. Тогда победил лидер популистов Муктада ас-Садр. Против результатов выборов высказались шиитские вооруженные фракции, представители которых не прошли в парламент.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за утечки газа во Франции раздался взрыв в жилом доме. Известно, что есть пострадавшие, по предварительным данным, из-под завалов достали четырех человек. Однако спасатели ищут еще пятерых человек на месте происшествия. Поисковая операция продолжается.


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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2021/12/7/explosion-in-iraqs-southern-city-of-basra-kills-4-wounds-20
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