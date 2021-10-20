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Взрыв в Дамаске - 14 жертв

Преступление произошло посреди перекрестка в час пик

сегодня, 14:14
Автор:

Елена Бурдейная

Associated Press сообщает о чрезвычайной ситуации в Сирии, где в результате взрывов на улицах Дамаска пострадали военные и гражданские лица.

Взрыв в Дамаске - 14 жертв

Автобус, взорванный в Дамаске - фото Associated Press

Взрыв прогремел утром, когда в Дамаске — час пик из-за обилия транспорта на улицах. Два смертельных заряда были прикреплены на автобус, в котором ехали сирийские военные. Их активировали в момент, когда он подъехал к оживленному перекрестку и остановке, где обычно собирается большое количество пассажиров, в том числе — детей. Сирийское телевидение показало кадры, на которых виден столб дыма над автобусом, который тушат военные в окружении толпы зрителей.

В результате подрыва погибли 14 человек, что делает случай одним из самых смертельных за последние годы. Аналогичный мощный взрыв, унесший жизни 60 человек, произошел в Дамаске в 2017 г. Боевик-смертник "Исламского государства" взорвал судебный офис и ресторан.

Повстанцы пока не взяли на себя ответственность за инцидент. Подозревают, что взрыв могли организовать джихадистские группировки, стремящиеся свергнуть Асада.

Конфликт в Сирии длится уже 10 лет. Повстанцы и дальше сопротивляются силам правительства в некоторых частях странах, в частности — на северо-западе. Дамаск — полуторамиллионный город на юге. В 2018 г. войска президента Башара Асада вытеснили повстанцев из столицы и ее пригородов, и с тех пор взрывы были очень редкими.

Война на севере продолжается. 10 человек, среди них — четверо детей и одна женщина — погибли во время недавнего обстрела одного из анклавов, где расположились повстанцы. Марк Каттс, региональный координатор ООН, в шоке, что преступления совершались на рынках и вблизи школ, когда ученики шли на уроки.

О взрыве в Афганистане, за который взяла ответственность "Исламское государство" , издание "Комментарии" информировало своих читателей.


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Источник: https://apnews.com/article/middle-east-syria-damascus-43594621126f2ad204cd694165559bb8?user_email_address=c6bbd79ba03a97514b0d1727f655dc04&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=MorningWire_Oct20&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers
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