Взрыв в Дамаске - 14 жертв

Associated Press сообщает о чрезвычайной ситуации в Сирии, где в результате взрывов на улицах Дамаска пострадали военные и гражданские лица.

Автобус, взорванный в Дамаске - фото Associated Press

Взрыв прогремел утром, когда в Дамаске — час пик из-за обилия транспорта на улицах. Два смертельных заряда были прикреплены на автобус, в котором ехали сирийские военные. Их активировали в момент, когда он подъехал к оживленному перекрестку и остановке, где обычно собирается большое количество пассажиров, в том числе — детей. Сирийское телевидение показало кадры, на которых виден столб дыма над автобусом, который тушат военные в окружении толпы зрителей.

В результате подрыва погибли 14 человек, что делает случай одним из самых смертельных за последние годы. Аналогичный мощный взрыв, унесший жизни 60 человек, произошел в Дамаске в 2017 г. Боевик-смертник "Исламского государства" взорвал судебный офис и ресторан.

Повстанцы пока не взяли на себя ответственность за инцидент. Подозревают, что взрыв могли организовать джихадистские группировки, стремящиеся свергнуть Асада.

Конфликт в Сирии длится уже 10 лет. Повстанцы и дальше сопротивляются силам правительства в некоторых частях странах, в частности — на северо-западе. Дамаск — полуторамиллионный город на юге. В 2018 г. войска президента Башара Асада вытеснили повстанцев из столицы и ее пригородов, и с тех пор взрывы были очень редкими.

Война на севере продолжается. 10 человек, среди них — четверо детей и одна женщина — погибли во время недавнего обстрела одного из анклавов, где расположились повстанцы. Марк Каттс, региональный координатор ООН, в шоке, что преступления совершались на рынках и вблизи школ, когда ученики шли на уроки.

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