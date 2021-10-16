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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв мечети на юге Афганистана

ИГИЛ заявило, что двое членов группы застрелили охранников, которые обслуживали вход в мечеть Фатимия в провинции Кандагар

сегодня, 12:05
Автор:

Антон Рудак

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв смертника в шиитской мечети на юге Афганистана. Об этом сообщает Associated Press.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв мечети на юге Афганистана

Теракт в Афганистане, фото "Associated Press"

ИГИЛ заявила, что двое членов группы застрелили охранников, которые обслуживали вход в мечеть Фатимия в провинции Кандагар. Один взорвал бомбу у входа в мечеть, а другой внутри. Оба члена являются гражданами Афганистана. Нападение произошло через неделю после того, как в результате бомбардировки ИГИЛ, погибло 46 человек в шиитской мечети на севере Афганистана.

Это нападение стало самым смертоносным в Афганистане после драматического выхода США из страны, что позволило талибам захватить контроль над столицей Афганистана. Это также было первым большим нападением группы на юге страны. ИГИЛ совершает частые нападения в своей восточной опорной точке, но недавно продемонстрировала признаки расширения, нападения на севере и в Кабуле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Афганистане произошел теракт во время пятничного намаза. Более 150 человек были ранены в результате взрыва. Известно о 32 погибших и 53 раненых человека. Информация поступила от медиков иностранным СМИ. К этой мечети ходят молиться шииты. Мечеть находится в полицейском округе. По словам очевидцев теракта, в помещении произошло три взрыва подряд. Раньше произошел взрыв в религиозной школе, в медресе Мазхар аль-Улюм, что в афганской провинции Хост. Тогда погибли семь человек. При взрыве в столице на похороне с матерью Забихулла Муджахида, представителя движения "Талибан", погибли два человека, несколько человек получили ранения.


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Источник: https://apnews.com/article/afghanistan-bombings-kabul-taliban-islamic-state-group-a04de5f6a1d5e24d2e7e2ac5acfd6caa
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