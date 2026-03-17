Взрывы на АЭС: сообщается о ядерной угрозе

Мир заговорил о новой волне эскалации на Ближнем Востоке и угрозе радиационной катастрофы. Согласно сообщениям иранской стороны, объектом атаки стала стратегически важная атомная электростанция.

Бушерская АЭС

Государственные структуры Ирана, в частности представители "Корпуса стражей исламской революции", утверждают, что удар был нанесен израильскими военно-воздушными силами. По их данным, авиационная бомба попала непосредственно на территорию станции. "Только что был нанесен удар по территории АЭС в иранском городе Бушер", — говорится в срочном заявлении КСИР.

В настоящее время уточняется информация о масштабах разрушений и возможном повреждении энергоблоков. Официальные источники Ирана подчеркивают критичность ситуации, отмечая, что "авиабомба упала на атомную электростанцию в городе Бушер".

Израильская сторона не предоставила официальных комментариев относительно проведения операции. Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий, поскольку любое повреждение действующей АЭС несет прямую ядерную угрозу всему региону.

