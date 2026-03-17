Гучна відставка у Вашингтоні: голова Національного контртерористичного центру пішов з посади через війну з Іраном
Гучна відставка у Вашингтоні: голова Національного контртерористичного центру пішов з посади через війну з Іраном

Директор контртерористичного центру США подав у відставку, звинувативши Ізраїль у тиску задля війни з Іраном

17 березня 2026, 17:00
Недилько Ксения

В адміністрації Дональда Трампа відбулися кадрові потрясіння: Джо Кент, який очолював Національний контртерористичний центр, офіційно склав свої повноваження. Причиною такого рішення стала незгода посадовця з актуальною зовнішньою політикою США на Близькому Сході.

Коментуючи свій крок, Кент відкрито виступив проти збройного конфлікту з Тегераном. "Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані", — підкреслив він у своїй заяві.

За словами колишнього очільника центру, прямих підстав для початку військової операції не було, оскільки "Іран не представляв безпосередньої загрози для нашої країни". Натомість Кент прямо вказав на зовнішні чинники, які, на його думку, вплинули на прийняття стратегічних рішень Білим домом. Посадовець зазначив, що "ми почали цю війну через тиск з боку Ізраїлю і його потужного лобі в США".

Ця відставка підкреслює глибокі розбіжності всередині безпекового апарату США щодо доцільності ескалації в регіоні та ролі союзників у формуванні американської оборонної стратегії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп повідомив про стан здоров’я своєї правої руки — очільниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. У соцмережі Truth Social політик зазначив, що у неї діагностували рак молочної залози на початковому етапі.

Попри серйозність хвороби, Вайлз не планує залишати державні справи. Президент підкреслив, що під час лікування вона залишатиметься на посаді "практично повний день". Трамп висловив глибоку повагу до мужності своєї соратниці.



