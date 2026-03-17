Гучна відставка у Вашингтоні: голова Національного контртерористичного центру пішов з посади через війну з Іраном

В адміністрації Дональда Трампа відбулися кадрові потрясіння: Джо Кент, який очолював Національний контртерористичний центр, офіційно склав свої повноваження. Причиною такого рішення стала незгода посадовця з актуальною зовнішньою політикою США на Близькому Сході.

Джо Кент. Фото з відкритих джерел

Коментуючи свій крок, Кент відкрито виступив проти збройного конфлікту з Тегераном. "Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані", — підкреслив він у своїй заяві.

За словами колишнього очільника центру, прямих підстав для початку військової операції не було, оскільки "Іран не представляв безпосередньої загрози для нашої країни". Натомість Кент прямо вказав на зовнішні чинники, які, на його думку, вплинули на прийняття стратегічних рішень Білим домом. Посадовець зазначив, що "ми почали цю війну через тиск з боку Ізраїлю і його потужного лобі в США".

Ця відставка підкреслює глибокі розбіжності всередині безпекового апарату США щодо доцільності ескалації в регіоні та ролі союзників у формуванні американської оборонної стратегії.





