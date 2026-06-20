Ядерная сделка под угрозой: почему Иран сорвал переговоры с США

Очередной раунд переговоров между США и Ираном по вопросу ядерной программы оказался под угрозой срыва на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке. Причиной стали удары Израиля по объектам группировки "Хезболла" в Ливане, которые последовали после масштабного ракетного обстрела израильских позиций.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, Тегеран связывал дальнейшее продвижение переговорного процесса с прекращением израильских военных операций на ливанской территории. Однако после возобновления боевых действий иранские власти приняли решение не направлять свою делегацию в Швейцарию, где должна была состояться очередная встреча представителей двух стран.

Несмотря на возникшие трудности, дипломатические усилия официально не прекращены. Власти Швейцарии заявили, что подготовительная работа продолжается, а в Белом доме подтвердили готовность американской делегации возобновить контакты с иранской стороной сразу после согласования новых сроков переговоров.

Дополнительное напряжение создали заявления представителей Тегерана, которые возложили ответственность за развитие событий в Ливане на Соединенные Штаты. В Министерстве иностранных дел Ирана считают, что Вашингтон несет прямую ответственность за действия Израиля и последующее обострение региональной ситуации.

Эксперты отмечают, что даже до нынешнего кризиса переговоры оставались крайне сложными. Несмотря на достигнутые ранее временные договоренности, сторонам еще предстоит согласовать ряд принципиальных вопросов, касающихся масштабов иранской ядерной программы, международного контроля и будущего санкционного режима.

По мнению аналитиков, нынешняя эскалация может существенно затянуть дипломатический процесс. Более того, события в Ливане показали, насколько тесно ядерные переговоры связаны с общей ситуацией на Ближнем Востоке, где любое военное столкновение способно перечеркнуть месяцы дипломатической работы.

На этом фоне перспективы достижения полноценного соглашения между Вашингтоном и Тегераном остаются неопределенными, а сроки возможного компромисса вновь отодвигаются на неопределенное время.

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