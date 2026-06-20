Ядерна угода під загрозою: чому Іран зірвав переговори зі США

Черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми опинився під загрозою зриву на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Причиною стали удари Ізраїлю по об'єктах угруповання "Хезболла" в Лівані, які відбулися після масштабного ракетного обстрілу ізраїльських позицій.

Загострення на Близькому Сході. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, Тегеран пов'язував подальше просування переговорного процесу із припиненням ізраїльських військових операцій на ліванській території. Однак після поновлення бойових дій іранська влада прийняла рішення не направляти свою делегацію до Швейцарії, де мала відбутися чергова зустріч представників двох країн.

Незважаючи на труднощі, дипломатичні зусилля офіційно не припинені. Влада Швейцарії заявила, що підготовча робота триває, а в Білому домі підтвердила готовність американської делегації відновити контакти з іранською стороною відразу після погодження нових термінів переговорів.

Додаткову напругу створили заяви представників Тегерану, які поклали відповідальність за розвиток подій у Лівані на Сполучені Штати. У Міністерстві закордонних справ Ірану вважають, що Вашингтон несе пряму відповідальність за дії Ізраїлю та подальше загострення регіональної ситуації.

Експерти зазначають, що навіть до нинішньої кризи переговори залишалися надто складними. Незважаючи на досягнуті раніше тимчасові домовленості, сторони ще мають узгодити низку принципових питань, що стосуються масштабів іранської ядерної програми, міжнародного контролю та майбутнього санкційного режиму.

На думку аналітиків, нинішня ескалація може суттєво затягти дипломатичний процес. Більше того, події в Лівані показали, наскільки тісно ядерні переговори пов'язані із загальною ситуацією на Близькому Сході, де будь-яке військове зіткнення здатне перекреслити місяці дипломатичної роботи.

На цьому тлі перспективи досягнення повноцінної угоди між Вашингтоном та Тегераном залишаються невизначеними, а терміни можливого компромісу знову відсуваються на невизначений час.

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