Бунт в стане республиканцев: продолжение войны с Ираном теперь под вопросом

В Конгрессе США усиливается сопротивление дальнейшему финансированию военной кампании против Ирана. Сенатор-республиканец Джон Кертис заявил, что не готов поддержать выделение дополнительных средств без официального объявления войны. Об этом сообщает CNN.

Сенат США.

По словам политика, он не может голосовать за финансирование продолжения боевых действий, если Конгресс предварительно не выполнит свою конституционную роль.

Кертис подчеркнул, что поддерживает необходимость укрепления обороноспособности и пополнения военных запасов, однако считает недопустимым расширение операции без чёткого юридического основания.

"Я поддерживаю действия президента по защите национальных интересов на Ближнем Востоке, но мы обязаны учитывать Конституцию и уроки истории", — отметил сенатор.

Заявление Кертиса стало очередным сигналом растущего раскола внутри Республиканской партии. Ранее ряд однопартийцев также выражали сомнения в целесообразности новых многомиллиардных расходов на конфликт с Ираном. Главный вопрос, который звучит всё чаще, — отсутствие понятной стратегии со стороны Белого дома.

Критики опасаются, что США могут втянуться в затяжную и дорогостоящую войну без чётких целей и сроков. На этом фоне в Конгрессе формируется всё более заметная группа политиков, требующих либо официального объявления войны, либо пересмотра всей военной стратегии.

Таким образом, дальнейшее финансирование операции против Ирана может оказаться под угрозой, а внутренние разногласия в Вашингтоне – серьёзно повлиять на ход конфликта и позиции США на международной арене.

