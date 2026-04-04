Бунт в стане республиканцев: продолжение войны с Ираном теперь под вопросом
Бунт в стане республиканцев: продолжение войны с Ираном теперь под вопросом

В Конгрессе США нарастает раскол: без официального объявления войны деньги на кампанию могут заблокировать

4 апреля 2026, 10:10
Автор:
Кравцев Сергей

В Конгрессе США усиливается сопротивление дальнейшему финансированию военной кампании против Ирана. Сенатор-республиканец Джон Кертис заявил, что не готов поддержать выделение дополнительных средств без официального объявления войны. Об этом сообщает CNN.

Бунт в стане республиканцев: продолжение войны с Ираном теперь под вопросом

Сенат США. Фото: из открытых источников

По словам политика, он не может голосовать за финансирование продолжения боевых действий, если Конгресс предварительно не выполнит свою конституционную роль. 

Кертис подчеркнул, что поддерживает необходимость укрепления обороноспособности и пополнения военных запасов, однако считает недопустимым расширение операции без чёткого юридического основания.

"Я поддерживаю действия президента по защите национальных интересов на Ближнем Востоке, но мы обязаны учитывать Конституцию и уроки истории", — отметил сенатор.

Заявление Кертиса стало очередным сигналом растущего раскола внутри Республиканской партии. Ранее ряд однопартийцев также выражали сомнения в целесообразности новых многомиллиардных расходов на конфликт с Ираном. Главный вопрос, который звучит всё чаще, — отсутствие понятной стратегии со стороны Белого дома.

Критики опасаются, что США могут втянуться в затяжную и дорогостоящую войну без чётких целей и сроков. На этом фоне в Конгрессе формируется всё более заметная группа политиков, требующих либо официального объявления войны, либо пересмотра всей военной стратегии.

Таким образом, дальнейшее финансирование операции против Ирана может оказаться под угрозой, а внутренние разногласия в Вашингтоне – серьёзно повлиять на ход конфликта и позиции США на международной арене.

Читайте также на портале "Комментарии" — США на пороге крупнейшего бунта, власти готовят силовой ответ.




