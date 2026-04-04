Ядерний шантаж Ірану: Тегеран лякає радіаційною катастрофою та згадує про Україну

В Ірані виступили з резонансною заявою про удари поблизу атомної електростанції в Бушері, фактично попередивши ризик масштабної радіаційної катастрофи для країн Перської затоки. Відповідну позицію озвучив голова МЗС Аббас Арагчі.

У своєму повідомленні в соцмережі Х він провів паралелі із ситуацією навколо Запорізької АЕС, нагадавши про реакцію Заходу на бойові дії поблизу українського ядерного об'єкту.

"Пам'ятаєте обурення щодо Запорізької АЕС? Ізраїль та США вже чотири рази бомбили нашу станцію у Бушері", — заявив дипломат.

Водночас, Тегеран посилив риторику, заявивши про можливі наслідки для всього регіону.

За словами Арагчі, у разі продовження атак радіоактивні опади можуть поширитися далеко за межі Ірану. Зокрема, під загрозою начебто опиняться столиці країн Перської затоки.

Такі заяви експерти розцінюють як елемент тиску та спробу сформувати міжнародну реакцію. Вони також вбачають інформаційні маніпуляції, спрямовані на порівняння ситуації навколо Бушерської АЕС з українським сценарієм.

На тлі загострення конфлікту навколо Ірану тема безпеки ядерних об'єктів знову виходить на перший план. Будь-які удари поблизу подібних об'єктів викликають побоювання міжнародного співтовариства через ризик неконтрольованих наслідків.

Ситуація навколо Бушера додає напруженості в і без того нестабільний регіон, де перетинаються інтереси великих гравців. Загроза потенційного радіаційного інциденту може стати фактором подальшої ескалації та посилити тиск на сторони конфлікту.

Таким чином, ядерна риторика Тегерана стає новим інструментом в інформаційній війні, підвищуючи ставки не лише на полі бою, а й на рівні глобальної безпеки.

