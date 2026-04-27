Зачем глава МИД Ирана срочно едет в Москву: какие указание должен дать Путин

Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 апреля приедет в РФ на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", информацию официально подтвердили в МИД Ирана.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что что в ходе визита Аракчи встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ. В частности, он обсудит с российскими чиновниками текущее состояние переговоров с США, прекращение огня и связанные с ним вопросы.
В свою очередь посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что ожидается встреча главы иранского МИД и главы Кремля Владимира Путина.
Как известно, ранее СМИ неоднократно информировали, что Россия помогает Ирану тем, что передает данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.
Однако у Дональда Трампа говорили, что у них нет подтверждений о том, что помощь Ирану со стороны России в самом деле поступает, мол они верят представителям Кремля, которые эту информацию отрицают.
Также издание "Комментарии" сообщало – Иран направил США новое дипломатическое предложение, пытаясь разрядить кризис вокруг Ормузского пролива и фактической морской блокады. По данным Axios, инициатива была передана через посредников из Пакистана и предполагает приоритетное урегулирование ситуации с судоходством и военными действиями, оставляя ядерную тему "на потом".