Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 апреля приедет в РФ на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", информацию официально подтвердили в МИД Ирана.

В сообщении говорится, что что в ходе визита Аракчи встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ. В частности, он обсудит с российскими чиновниками текущее состояние переговоров с США, прекращение огня и связанные с ним вопросы.

В свою очередь посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что ожидается встреча главы иранского МИД и главы Кремля Владимира Путина.

"Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам", — сказал посол.

Как известно, ранее СМИ неоднократно информировали, что Россия помогает Ирану тем, что передает данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Однако у Дональда Трампа говорили, что у них нет подтверждений о том, что помощь Ирану со стороны России в самом деле поступает, мол они верят представителям Кремля, которые эту информацию отрицают.

Также издание "Комментарии" сообщало – Иран направил США новое дипломатическое предложение, пытаясь разрядить кризис вокруг Ормузского пролива и фактической морской блокады. По данным Axios, инициатива была передана через посредников из Пакистана и предполагает приоритетное урегулирование ситуации с судоходством и военными действиями, оставляя ядерную тему "на потом".




