Главная Новости Мир Ближний Восток Зачем глава МИД Ирана срочно едет в Москву: какие указание должен дать Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Зачем глава МИД Ирана срочно едет в Москву: какие указание должен дать Путин

Глава МИД Ирана приедет в Москву, чтобы встретиться с Путиным

27 апреля 2026, 07:18
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 апреля приедет в РФ на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", информацию официально подтвердили в МИД Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что что в ходе визита Аракчи встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ. В частности, он обсудит с российскими чиновниками текущее состояние переговоров с США, прекращение огня и связанные с ним вопросы.

В свою очередь посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что ожидается встреча главы иранского МИД и главы Кремля Владимира Путина.

"Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам", — сказал посол.

Как известно, ранее СМИ неоднократно информировали, что Россия помогает Ирану тем, что передает данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Однако у Дональда Трампа говорили, что у них нет подтверждений о том, что помощь Ирану со стороны России в самом деле поступает, мол они верят представителям Кремля, которые эту информацию отрицают.

Читайте также на портале "Комментарии" — о мире теперь можно забыть: с каким казусом столкнулись переговорщики Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – Иран направил США новое дипломатическое предложение, пытаясь разрядить кризис вокруг Ормузского пролива и фактической морской блокады. По данным Axios, инициатива была передана через посредников из Пакистана и предполагает приоритетное урегулирование ситуации с судоходством и военными действиями, оставляя ядерную тему "на потом".




Источник: https://ua.korrespondent.net/world/4874112-holova-mzs-iranu-vyrushyv-u-moskvu-hovoryty-z-putinym
