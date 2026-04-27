Навіщо глава МЗС Ірану терміново їде до Москви: які вказівки має дати Путін

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 27 квітня приїде до РФ на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляє портал "Коментарі", інформацію офіційно підтвердили в МЗС Ірану.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що під час візиту Аракчі зустрінеться з високопоставленими офіційними особами РФ. Зокрема, він обговорить із російськими чиновниками поточний стан переговорів із США, припинення вогню та пов'язані з ним питання.

У свою чергу посол Ірану в РФ Казем Джалалі повідомив, що очікується зустріч глави іранського МЗС та глави Кремля Володимира Путіна.

"Якщо будуть якісь ініціативи, обидві сторони проведуть консультації та обговорення щодо них, а також щодо спільних ініціатив", — сказав посол.

Як відомо, раніше ЗМІ неодноразово інформували, що Росія допомагає Ірану тим, що передає дані розвідки, які використовуються для ударів по американських військах на Близькому Сході.

Однак у Дональда Трампа говорили, що вони не мають підтверджень про те, що допомога Ірану з боку Росії справді надходить, мовляв, вони вірять представникам Кремля, які цю інформацію заперечують.

