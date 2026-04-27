Навіщо глава МЗС Ірану терміново їде до Москви: які вказівки має дати Путін

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 27 квітня приїде до РФ на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляє портал "Коментарі", інформацію офіційно підтвердили в МЗС Ірану.
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Фото: з відкритих джерел
У повідомленні йдеться, що під час візиту Аракчі зустрінеться з високопоставленими офіційними особами РФ. Зокрема, він обговорить із російськими чиновниками поточний стан переговорів із США, припинення вогню та пов'язані з ним питання.
У свою чергу посол Ірану в РФ Казем Джалалі повідомив, що очікується зустріч глави іранського МЗС та глави Кремля Володимира Путіна.
Як відомо, раніше ЗМІ неодноразово інформували, що Росія допомагає Ірану тим, що передає дані розвідки, які використовуються для ударів по американських військах на Близькому Сході.
Однак у Дональда Трампа говорили, що вони не мають підтверджень про те, що допомога Ірану з боку Росії справді надходить, мовляв, вони вірять представникам Кремля, які цю інформацію заперечують.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Іран направив США нову дипломатичну пропозицію, намагаючись розрядити кризу навколо Ормузької протоки та фактичної морської блокади. За даними Axios, ініціативу було передано через посередників з Пакистану і передбачає пріоритетне врегулювання ситуації з судноплавством та військовими діями, залишаючи ядерну тему "на потім".