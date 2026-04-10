Без этого мира не будет: какое требование Трамп выставил Ирану

Президент Дональд Трамп сделал заявление, в котором требует от Ирана прекратить взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление президент США разместил в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив – им лучше этого не делать, а если делают, то лучше прекратить это немедленно", – отметил глава Белого дома.

При этом CNN отмечает, что, несмотря на объявление о прекращении огня во вторник вечером, которое, по словам Трампа, предусматривало "полное и немедленное" открытие пролива, движение нефтяных танкеров через этот ключевой водный путь до сих пор практически заблокировано из-за отсутствия четких указаний со стороны Ирана.

В следующем посте Трамп пожаловался на остановку движения в проливе.

"Иран очень плохо, а кто-то бы сказал — позорно выполняет свои обязательства по пропуску нефти через Ормузский пролив. Это не та сделка, которую мы заключили!", – отметил Дональд Трамп.

Американскую делегацию будут представлять вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер. Перед ними стоит амбициозная задача – через две недели разрешить накапливавшиеся десятилетиями противоречия.




