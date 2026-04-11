Закінчується терпіння: як Трамп пригрозив вирішити блокаду Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока незабаром може бути знову відкрита, навіть якщо Іран не піде на співпрацю. За його словами, США готові досягти цього "так чи інакше", наголосивши на жорсткій позиції Вашингтона на тлі загострення в регіоні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Заява прозвучала на базі Ендрюс, де Трамп зазначив: відновлення судноплавства через стратегічний маршрут може статися "досить швидко". При цьому він не виключив силових чи альтернативних сценаріїв, якщо дипломатія не дасть результату.

Ключовою темою можливої угоди із Тегераном, за словами американського лідера, залишається ядерна програма.

"Жодної ядерної зброї – це 99% угоди", — підкреслив він, фактично позначивши головний ультиматум США.

Питання Ормузької протоки, через який проходить значна частина світових постачань нафти, Трамп назвав вторинним.

На його думку, його розблокування стане "автоматичним наслідком" ширших домовленостей.

Тим часом до Пакистану вирушила американська делегація на чолі з віце-президентом Джей Ді Венс. Саме там очікуються переговори з іранською стороною. Трамп визнав, що місія буде непростою, побажавши Венсу удачі.

На тлі переговорів президент США різко розкритикував позицію Тегерана, заявивши, що у нього немає сильних козирів, крім короткострокового тиску через блокування протоки.

У Вашингтоні дають зрозуміти: вікно для компромісу обмежене, а ставка – на стратегічну безпеку та контроль над ядерними амбіціями Ірану.

