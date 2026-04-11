logo_ukra

BTC/USD

72750

ETH/USD

2233.87

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Закінчується терпіння: як Трамп пригрозив вирішити блокаду Ормузької протоки
НОВИНИ

Закінчується терпіння: як Трамп пригрозив вирішити блокаду Ормузької протоки

Вашингтон робить ставку на переговори в Пакистані, але дає зрозуміти: ядерне питання Ірану важливіше і поступок не буде

11 квітня 2026, 07:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока незабаром може бути знову відкрита, навіть якщо Іран не піде на співпрацю. За його словами, США готові досягти цього "так чи інакше", наголосивши на жорсткій позиції Вашингтона на тлі загострення в регіоні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Заява прозвучала на базі Ендрюс, де Трамп зазначив: відновлення судноплавства через стратегічний маршрут може статися "досить швидко". При цьому він не виключив силових чи альтернативних сценаріїв, якщо дипломатія не дасть результату.

Ключовою темою можливої угоди із Тегераном, за словами американського лідера, залишається ядерна програма.

"Жодної ядерної зброї – це 99% угоди", — підкреслив він, фактично позначивши головний ультиматум США.

Питання Ормузької протоки, через який проходить значна частина світових постачань нафти, Трамп назвав вторинним.

На його думку, його розблокування стане "автоматичним наслідком" ширших домовленостей.

Тим часом до Пакистану вирушила американська делегація на чолі з віце-президентом Джей Ді Венс. Саме там очікуються переговори з іранською стороною. Трамп визнав, що місія буде непростою, побажавши Венсу удачі.

На тлі переговорів президент США різко розкритикував позицію Тегерана, заявивши, що у нього немає сильних козирів, крім короткострокового тиску через блокування протоки.

У Вашингтоні дають зрозуміти: вікно для компромісу обмежене, а ставка – на стратегічну безпеку та контроль над ядерними амбіціями Ірану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Дональд Трамп зробив заяву, в якій вимагає від Ірану припинити стягувати плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву президент США розмістив у своїй соцмережі Truth Social.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.cnn.com/2026/04/10/world/live-news/iran-war-trump-us-ceasefire?post-id=cmntf0vo800003b6rq3v52uih
Теги:

Новини

Всі новини