Запрещенные исламом идолы: "Талибан" приказал отрубить манекенам головы

Талибы приказали отрубить головы манекенов, описывая их как "идолов", запрещенных исламом. Об этом сообщает Insider.

Безголовые манекены в витрине магазина в Кабуле - Insider

Владельцам магазинов в западной афганской провинции Герат на этой неделе Министерство пропаганды добродетели и предотвращение порока приказало удалить головы женских манекенов, сообщает The Times.

Проигнорирующим приказ грозит суровое наказание, предупредили в местном управлении министерства, сообщает СМИ.

Министры считали, что люди поклоняются манекенам как идолам, сообщает MailOnline, а Коран считает идолопоклонство непрощенным грехом.

Как сообщает афганская СМИ Raha Press, директор местного министерства заявил, что даже смотреть на лицо женского манекена противоречит законам шариата.

Первоначальный приказ предусматривал полное удаление манекенов, но был достигнут компромисс относительно простого удаления голов, сообщает MailOnline.

Raha Press сообщает, что владельцы магазинов в Герате встревожены приказом об обезглавлении, ссылаясь на то, насколько дороги манекены. Один продавец сказал, что манекены стоят до 200 долларов каждый по новостному выходу, и добавил, что отрубить им головы – это "большая потеря" для него.

Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока в Афганистане было возобновлено в сентябре после падения Кабула. Министерство, полностью состоявшее из мужчин, заменило прежнее министерство по делам женщин, вызывая опасения, что моральная полиция "Талибана" уничтожит права женщин в стране.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Афганистане "Талибан" продолжает ограничивать права женщин. Так, Министерство по пропаганде добродетелей и предотвращение грехов Афганистана издало новое постановление, запрещающее владельцам транспортных средств подвозить женщин, путешествующих без сопровождения на расстояние более 72 километров.

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