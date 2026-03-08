logo

Ближний Восток Зеленский объявил о помощи: кто поедет на Ближний Восток от Украины
Зеленский объявил о помощи: кто поедет на Ближний Восток от Украины

Украинские военные эксперты отправятся в страны Персидского залива, чтобы помочь противодействовать атакам дронов.

8 марта 2026, 15:40
Украина отправит на Ближний Восток группы военных специалистов, которые помогут партнерам противодействовать атакам беспилотников. По словам президента Владимира Зеленского, первые украинские эксперты отправятся в страны Персидского залива уже в ближайшее время.

Зеленский объявил о помощи: кто поедет на Ближний Восток от Украины

Украина отправит экспертов на Ближний Восток для борьбы с дронами. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном рассказал, что Украина поделится собственным опытом борьбы с дронами, который был получен во время войны с Россией. В частности, речь идет о технологиях перехвата беспилотников и защите гражданской инфраструктуры от воздушных атак.

"Мы понимаем дефицит каких средств в странах Залива. То есть мы говорим и об этом треке. Пока рано сказать о других деталях. На следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут, потому что они едут сразу с возможностями", — сказал Зеленский.

Президент уточнил, что это будет только первая группа специалистов, и впоследствии может быть сформировано несколько команд.

Кроме того, Зеленский заявил, что украинская сторона уже передала союзникам определенные рекомендации по защите гражданского населения от атак иранских дронов. Также были предоставлены консультации по безопасности американских военных баз в регионе, которые также могут быть целями беспилотников.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована во взаимном сотрудничестве. Киев понимает потребности стран Персидского залива в системах противодействия дронам, в то же время Украина сталкивается с дефицитом определенных оборонных средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на помощь России Ирану во время войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прямо ответил на критику Трампа о помощи Украине.



