Зеленський оголосив про допомогу: хто поїде на Близький Схід від України

Україна відправить на Близький Схід групи військових фахівців, які допоможуть партнерам протидіяти атакам безпілотників. За словами президента Володимира Зеленського, перші українські експерти вирушать до країн Перської затоки вже найближчим часом.

Україна відправить експертів на Близький Схід для боротьби з дронами. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном розповів, що Україна поділиться власним досвідом боротьби з дронами, який був отриманий під час війни з Росією. Зокрема, йдеться про технології перехоплення безпілотників і захист цивільної інфраструктури від повітряних атак.

"Ми розуміємо дефіцит яких засобів у країнах Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі. На наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу з спроможностями", — сказав Зеленський.

Президент уточнив, що це буде лише перша група спеціалістів, і згодом можуть бути сформовані кілька команд.

Крім того, Зеленський заявив, що українська сторона вже передала союзникам певні рекомендації щодо захисту цивільного населення від атак іранських дронів. Також були надані консультації, які стосуються безпеки американських військових баз у регіоні, які також можуть бути цілями безпілотників.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у взаємній співпраці. Київ розуміє потреби країн Перської затоки у системах протидії дронам, водночас Україна також стикається з дефіцитом певних оборонних засобів.

