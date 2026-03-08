У США відреагували на допомогу Росії Ірану під час війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не має доказів того, що Росія надає Ірану військову або розвідувальну допомогу під час нинішнього конфлікту на Близькому Сході. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого втручання Москви у протистояння між Іраном та союзниками США.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спілкування з пресою отримав питання, чи попереджав він Росію про неприпустимість передачі Ірану розвідувальної інформації, яка могла б бути використана для атак на американські сили в регіоні. За словами спеціального представника США Стіва Віткоффа, таке попередження Москві було передано у "рішучій формі".

"Я передав Росії повідомлення не передавати Ірану розвіддані, які дозволять атакувати американські війська в регіоні", — заявив Віткофф.

Сам Трамп зазначив, що наразі у Вашингтона немає підтверджень того, що подібна допомога вже надається. Однак президент США наголосив, що навіть у разі передачі певної інформації це навряд чи суттєво вплине на ситуацію на полі бою.

"У мене немає жодних підстав так вважати. Якщо вони й отримують інформацію, це їм не дуже допомагає. Вони можуть передати всю інформацію, яку захочуть. Але люди, яким її надсилають, просто перевантажені. У нас найвеличніша армія на Землі", — сказав Трамп.

У західних медіа раніше з’являлися повідомлення про те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані, які допомагають координувати атаки проти американських військових на Близькому Сході. У Кремлі офіційно не підтверджували такі твердження. Водночас посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Москва підтримує Іран і вважає військову операцію проти нього "несправедливою".

