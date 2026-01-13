Зеленский поддержал народ Ирана: президент опубликовал обращение на языке фарси

На фоне обострения ситуации с протестами и Иране президент Владимир Зеленский опубликовал пост в сети Х на фарси.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Украинский президент поддержал протестующих в Иране и подчеркнул, что "каждый порядочный человек на этой планете искренне желает, чтобы народ Ирана наконец-то освободился от нынешнего режима".

Президент подчеркнул, что иранский режим аятоллы Хаменеи "принес столько зла Украине и другим странам".

"То, что сейчас происходит в Иране — масштабные протесты, фактически восстание, — четкий сигнал, что для России ситуация не станет проще. Чрезвычайно важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны", — отметил Зеленский.

По словам украинского президента, каждый лидер, каждое государство и международные организации "должны действовать уже сейчас и помочь людям устранить тех, кто виноват в том, чем, к сожалению, стал Иран".

"Все может быть иначе", — добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", количество жертв массовых протестов в Иране резко возросло и уже превысило 500 человек. Такие данные обнародовала правозащитная организация HRANA, которая базируется в США и собирает данные от активистов внутри страны и за ее пределами.

По подсчетам HRANA, за две недели протестов в Иране погибли по меньшей мере 538 человек, в том числе 490 протестующих и 48 сотрудников сил безопасности. Также сообщается, что еще более 10 600 человек были арестованы. Иранские власти официальных цифр не обнародовали, а независимо проверить эти данные пока невозможно. В то же время, масштабы насилия свидетельствуют о самом серьезном кризисе для духовного руководства Исламской Республики со времени протестов 2022 года.