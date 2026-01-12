В Ірані різко зросла кількість жертв під час масових протестів, які накрили країну

Кількість жертв масових протестів в Ірані різко зросла і вже перевищила 500 осіб. Про це повідомила правозахисна організація HRANA, яка базується у США та збирає дані від активістів усередині країни й за її межами.

Протести в Ірані. Фото з відкритих джерел

За підрахунками HRANA, за два тижні протестів в Ірані загинуло щонайменше 538 людей, зокрема 490 протестувальників та 48 співробітників сил безпеки. Також повідомляється, що ще понад 10 600 людей були заарештовані.

Іранська влада офіційних цифр не оприлюднила, а незалежно перевірити ці дані наразі неможливо. Водночас масштаби насильства свідчать про найсерйознішу кризу для духовного керівництва Ісламської Республіки з часу протестів 2022 року.

На тлі ескалації ситуації різко загострилася й міжнародна риторика. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що може втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме силу проти протестувальників. За даними Reuters, у Вашингтоні розглядають широкий спектр варіантів, зокрема можливі військові удари.

Тегеран відповів жорсткими попередженнями. Спікер парламенту Ірану Мохаммед Бакер Галібаф заявив, що в разі нападу США "усі американські бази та кораблі" в регіоні, а також Ізраїль стануть законними цілями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що шанси на усунення Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї різко зросли. На платформі ринку прогнозів Polymarket вони перевищили 50% і продовжують зростати на тлі посилення заворушень в країні.

Також "Коментарі" писали, що в США пригрозили, що Трамп "вб'є" верховного лідера Ірану.