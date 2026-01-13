Зеленський підтримав народ Ірану: президент опублікував звернення мовою фарсі

На тлі загострення ситуації з протестами і Ірані президент Володимир Зеленський опублікував пост у мережі Х мовою фарсі.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Український президент підтримав протестувальників в Ірані та наголосив, що "кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від нинішнього режиму".

Президент підкреслив, що іранський режим аятоли Хаменеї "приніс стільки зла Україні та іншим країнам".

"Те, що зараз відбувається в Ірані — масштабні протести, фактично повстання, — є чітким сигналом, що для росії ситуація не стане простішою. Надзвичайно важливо, щоб світ не змарнував цей момент, коли зміни є можливими", — зазначив Зеленський.

За словами українського президента, кожен лідер, кожна держава та міжнародні організації "мають діяти вже зараз і допомогти людям усунути тих, хто винен у тому, чим, на жаль, став Іран".

"Усе може бути інакше", — додав Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", кількість жертв масових протестів в Ірані різко зросла і вже перевищила 500 осіб. Такі дані оприлюднила правозахисна організація HRANA, яка базується у США та збирає дані від активістів усередині країни й за її межами.

За підрахунками HRANA, за два тижні протестів в Ірані загинуло щонайменше 538 людей, зокрема 490 протестувальників та 48 співробітників сил безпеки. Також повідомляється, що ще понад 10 600 людей були заарештовані. Іранська влада офіційних цифр не оприлюднила, а незалежно перевірити ці дані наразі неможливо. Водночас масштаби насильства свідчать про найсерйознішу кризу для духовного керівництва Ісламської Республіки з часу протестів 2022 року.