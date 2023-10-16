Зеленский рассказал, сколько украинцев заблокированы в Секторе Газа

Количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Сектора Газа, возросло до почти 260. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном обращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

"Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы помочь каждому нашему соотечественнику, который в этом нуждается. Следовательно, Зеленский призвал украинцев и украинок, которые находятся за границей и нуждаются в помощи, в любое время обращаться к украинским дипломатическим представительствам за рубежом.

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