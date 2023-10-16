logo

BTC/USD

27897.18

ETH/USD

1581.00

LTC/USD

63.18

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Зеленский рассказал, сколько украинцев заблокированы в Секторе Газа
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, сколько украинцев заблокированы в Секторе Газа

Украинцы и другие иностранцы пока не могут эвакуироваться

сегодня, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Сектора Газа, возросло до почти 260. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном обращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, сколько украинцев заблокированы в Секторе Газа

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

"Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", — заявил глава государства.


Президент подчеркнул, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы помочь каждому нашему соотечественнику, который в этом нуждается. Следовательно, Зеленский призвал украинцев и украинок, которые находятся за границей и нуждаются в помощи, в любое время обращаться к украинским дипломатическим представительствам за рубежом.

Читайте также на портале "Комментарии" – идет вторая неделя с нападения ХАМАС на Израиль. Хамасовцы вдруг признали "ошибкой" массовые убийства гражданских израильтян, а также заявили, что жители Сектора Газа не покинут его, хоть армия Израиля (ЦАХАЛ) давала им на это время. Анонсированная наземная операция после череды бомбардировок и ракетных ударов пока не началась. При этом, Иран дал понять, что в войну вступит подконтрольная ему ливанская "Хезболла", если массированные удары по Газе не прекратятся. Ну, а Саудовская Аравия, переговоры о которой касательно нормализации отношений с Ираном под модерацией США выходили уже на завершающую стадию, предсказуемо их приостановила. Что можно сказать о ситуации на Ближнем Востоке на данный момент? Какой сценарий дальнейшего развития событий выглядит наиболее реалистичным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!