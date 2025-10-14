Ждать ли мира на Ближнем Востоке после подписания соглашения по Газе: что уже настораживает

Президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по сектору Газа. Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

Мирная сделка по Газе. Фото: из открытых источников

Похоже, что для планеты "мир на Ближнем Востоке" — это, когда палестинцев убивает ХАМАС, а не Израиль. Ведь после увода в рамках плана мирного урегулирования Трампа израильских войск из части сектора Газа ХАМАС восстановил свою власть. И начал с публичных расстрелов. Руки завязанные за спиной, на головы натянутые футболки, усадили семерых прямо среди толпы на площади и из автоматов в головы. Россияне в Буче чуть более застенчивы были, чтобы это делать публично. Но разница небольшая. Такое мнение высказал нардеп, дипломат Богдан Яременко.

"И вряд ли какая-нибудь Грета Тумберг на флотилии прогулочных яхт "примчится" кого-то спасать. Техас же грабят техасцы. Устранение ХАМАС от власти является одним из пунктов мирного плана Трампа, которые начнут в деталях обсуждать после завершения обменов", – отметил Богдан Яременко.

Нардеп отмечает, что 20 живых израильтян, подавляющее большинство которых к моменту пленения были гражданскими, вернулись через два года неволи домой. И с этим праздником со слезами на глазах можно и нужно поздравить израильтян. Несмотря на то, что Израиль полностью проиграл информационную составляющую войны. Это государство продемонстрировало зрелый образец поведения в случае террористического нападения. Ближний Восток изменился, но это, к сожалению, не значит, что он стал безопаснее.

"Из-за эмоциональности момента возвращения живых Израиль очевидно намеренно не стал заострять внимание на том факте, что по мирным договоренностям, ХАМАС должен был вернуть еще и 28 тел погибших израильских заложников. Но это не значит конечно что кто-нибудь об этом забыл. Но, к сожалению, то, как быстро, массово и грубо ХАМАС возвращается, дает основания еще раз сомневаться, что нынешние договоренности принесут мир или даже просуществуют достаточно долго, чтобы гарантировать автору вожделенную Премию. Происходящее на днях в Израиле является ярким примером того, каким может быть мир в исполнении администрации Дональда Трампа. Для нас поучительно", – констатировал Богдан Яременко.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп назвал имя президента, который может помочь в урегулировании войны РФ против Украины.



