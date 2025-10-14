logo_ukra

BTC/USD

111312

ETH/USD

3990.3

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Чи очікувати миру на Близькому сході після підписання угоди по Газі: що вже насторожує
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи очікувати миру на Близькому сході після підписання угоди по Газі: що вже насторожує

Те, як швидко, масово і брутально ХАМАС повертається, дає підстави вкотре сумніватися, що нинішні домовленості принесуть мир чи навіть проіснують достатньо довго

14 жовтня 2025, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази. Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.

Чи очікувати миру на Близькому сході після підписання угоди по Газі: що вже насторожує

Мирна угода щодо Гази. Фото: з відкритих джерел

Так виглядає, що для планети "мир на Близькому Сході" – це, коли палестинців вбиває ХАМАС, а не Ізраїль. Адже після відведення в рамках плану мирного врегулювання Трампа ізраїльських військ з частини сектору Газа ХАМАС поновив свою владу. І почав з публічних розстрілів. Руки зав’язані за спиною, на голови натягнуті футболки, посадили сімох прямо серед натовпу на площі і з автоматів в голови. Росіяни в Бучі хіба трохи більш сором’язливі були, щоб це робити публічно. Але різниця невелика. Таку думку висловив нардеп, дипломат Богдан Яременко.

"І навряд чи якась Грета Тумберг на флотилії прогулянкових яхт "примчиться" когось рятувати. Техас же грабують техасці. Усунення ХАМАСу від влади є один з пунктів мирного плану Трампа, які почнуть в деталях обговорювати після завершення обмінів", – зазначив Богдан Яременко.

Нардеп зазначає, що 20 живих ізраїльтян, переважна більшість яких на момент полонення були цивільними, повернулись через два роки неволі додому. І з цим святом зі сльозами на очах можна і треба привітати ізраїльтян. Попри те, що Ізраїль вчисту програв інформаційну складову війни. Ця держава продемонструвала зрілий зразок поведінки у випадку терористичного нападу. Близький Схід змінився, але це, на жаль, не значить, що став безпечніший.

"Через емоційність моменту повернення живих Ізраїль очевидно навмисно не став загострювати увагу на тому факті, що за мирними домовленостями, ХАМАС повинен був повернути ще й 28 тіл загиблих ізраїльських заручників. Але це не значить звичайно що хто-небудь про це забув. Але, на жаль, те, як швидко, масово і брутально ХАМАС повертається, дає підстави вкотре сумніватися, що нинішні домовленості принесуть мир чи навіть проіснують достатньо довго, щоб гарантувати авторові омріяну Премію. Те, що відбувається цими днями в Ізраїлі є яскравим прикладом того, яким може бути мир у виконанні адміністрації Дональда Трампа. Для нас повчально", – констатував Богдан Яременко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти у врегулюванні війни РФ проти України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини