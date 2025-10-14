Чи очікувати миру на Близькому сході після підписання угоди по Газі: що вже насторожує

Президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази. Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.

Мирна угода щодо Гази. Фото: з відкритих джерел

Так виглядає, що для планети "мир на Близькому Сході" – це, коли палестинців вбиває ХАМАС, а не Ізраїль. Адже після відведення в рамках плану мирного врегулювання Трампа ізраїльських військ з частини сектору Газа ХАМАС поновив свою владу. І почав з публічних розстрілів. Руки зав’язані за спиною, на голови натягнуті футболки, посадили сімох прямо серед натовпу на площі і з автоматів в голови. Росіяни в Бучі хіба трохи більш сором’язливі були, щоб це робити публічно. Але різниця невелика. Таку думку висловив нардеп, дипломат Богдан Яременко.

"І навряд чи якась Грета Тумберг на флотилії прогулянкових яхт "примчиться" когось рятувати. Техас же грабують техасці. Усунення ХАМАСу від влади є один з пунктів мирного плану Трампа, які почнуть в деталях обговорювати після завершення обмінів", – зазначив Богдан Яременко.

Нардеп зазначає, що 20 живих ізраїльтян, переважна більшість яких на момент полонення були цивільними, повернулись через два роки неволі додому. І з цим святом зі сльозами на очах можна і треба привітати ізраїльтян. Попри те, що Ізраїль вчисту програв інформаційну складову війни. Ця держава продемонструвала зрілий зразок поведінки у випадку терористичного нападу. Близький Схід змінився, але це, на жаль, не значить, що став безпечніший.

"Через емоційність моменту повернення живих Ізраїль очевидно навмисно не став загострювати увагу на тому факті, що за мирними домовленостями, ХАМАС повинен був повернути ще й 28 тіл загиблих ізраїльських заручників. Але це не значить звичайно що хто-небудь про це забув. Але, на жаль, те, як швидко, масово і брутально ХАМАС повертається, дає підстави вкотре сумніватися, що нинішні домовленості принесуть мир чи навіть проіснують достатньо довго, щоб гарантувати авторові омріяну Премію. Те, що відбувається цими днями в Ізраїлі є яскравим прикладом того, яким може бути мир у виконанні адміністрації Дональда Трампа. Для нас повчально", – констатував Богдан Яременко.

