Ждать ли водителям приятных новостей: что вдруг произошло с ценами на нефть

Мировые цены на нефть резко пошли вниз после появления сигналов о возможном возобновлении судоходства через Ормузский пролив. В среду, 26 августа, котировки потеряли более двух долларов за баррель, продолжив падение, которое началось днем ранее.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Стоимость фьючерсов на Brent снизилась на 2,3 доллара, или 2,6%, – до 86,28 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 2,08 доллара, или 2,53%, до 80,29 доллара. Оба показателя опустились до самых низких уровней с середины августа.

Причиной стала информация о переговорах между Ираном и Оманом по возобновлению движения судов через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов для мировой торговли нефтью.

Тегеран сообщил о возобновлении консультаций, а Иран и Оман заявили, что обсуждают создание временного навигационного коридора и возможность разминирования пролива. Впрочем, полноценное движение судов пока не возобновилось.

По данным Kpler, 25 августа через Ормуз прошли всего пять грузовых судов. Для сравнения, средний показатель за последние десять дней составил 15 судов, а к началу конфликта трафик был значительно выше.

На ситуацию также влияет усиление экономического давления Вашингтона на Тегеран. США расширили санкции, направленные на сокращение доходов Ирана от экспорта нефти, и угрожают наказанием странам, продолжающим вести бизнес с иранскими властями.

Дополнительным фактором для рынка стал рост запасов сырой нефти в США примерно на 4,2 миллиона баррелей в неделю.

Инвесторы теперь внимательно следят за тем, смогут ли переговоры по Ормузскому проливу перейти от заявлений к реальному возобновлению судоходства. Если ключевой маршрут открыт, нефтяной рынок может получить новый импульс к снижению цен.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп принял неожиданное решение: будет ли новая война с Ираном.



