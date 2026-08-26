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Трамп ухвалив несподіване рішення: чи буде нова війна з Іраном

Вашингтон змінює тактику – замість масштабних ударів ставка робиться на блокаду, санкції та тиск на нафтові потоки. Але варіант нового удару остаточно не знято

26 серпня 2026, 07:22
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Кравцев Сергей

США найближчим часом не планують завдавати нових масштабних ударів по Ірану. Замість продовження військової кампанії адміністрація Дональда Трампа має намір посилити економічний тиск на Тегеран та зосередитися на інших примусових інструментах. Про це, за даними Axios, державний секретар США Марко Рубіо повідомив під час розмов із міністрами закордонних справ кількох союзних держав.

Трамп ухвалив несподіване рішення: чи буде нова війна з Іраном

США. Фото: із відкритих джерел

Джерела стверджують, що нова позиція Вашингтона пов'язана з оцінкою ефективності заходів, що вже вживаються. У США вважають, що морська блокада посилює тиск на Іран, тоді як через Ормузьку протоку поступово збільшуються обсяги транспортування нафти.

За словами американського чиновника, Рубіо дав зрозуміти союзникам, що Вашингтон не має наміру повертатися до масштабних бойових операцій. Проте можливість нових ударів не виключається. США можуть відповісти силою, якщо Іран першим атакує американські сили чи об'єкти союзників.

В адміністрації Трампа також вважають важливим досягненням розмінування Ормузької протоки американськими ВМС. Це, на думку американських чиновників, суттєво послабило один із головних інструментів тиску, який мав Тегеран.

Нинішня стратегія США передбачає три ключові напрями: уникнути нової великої війни з Іраном, посилити економічний тиск через морську блокаду та санкції, а також забезпечити максимальне проходження нафтових вантажів через Ормузьку протоку.

Водночас, джерела припускають, що нинішня пауза може виявитися тимчасовою. За словами одного з американських чиновників, після проміжних виборів у США адміністрація може знову розглянути можливість нової воєнної кампанії.

Таким чином, Вашингтон поки що змінює бомбардування на економічне удушення, проте остаточно питання застосування сили проти Ірану не закрите.

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Джерело: https://www.axios.com/2026/08/25/rubio-iran-war-hormuz-oil
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