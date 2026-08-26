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Чи чекати водіям приємних новин: що раптом відбулося з цінами на нафту

Ринок відреагував миттєво: Brent і WTI втратили понад 2%, а трейдери стежать за переговорами щодо ключової морської артерії світу

26 серпня 2026, 13:39
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Кравцев Сергей

Світові ціни на нафту різко пішли вниз після появи сигналів про можливе відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. У середу, 26 серпня, котирування втратили понад два долари за барель, продовживши падіння, яке розпочалося днем раніше.

Чи чекати водіям приємних новин: що раптом відбулося з цінами на нафту

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

Вартість ф’ючерсів на Brent знизилася на 2,3 долара, або 2,6%, — до 86,28 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 2,08 долара, або 2,53%, до 80,29 долара. Обидва показники опустилися до найнижчих рівнів із середини серпня.

Причиною стала інформація про переговори між Іраном та Оманом щодо відновлення руху суден через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів для світової торгівлі нафтою.

Тегеран повідомив про відновлення консультацій, а Іран та Оман заявили, що обговорюють створення тимчасового навігаційного коридору та можливість розмінування протоки. Втім, повноцінний рух суден поки не відновився.

За даними Kpler, 25 серпня через Ормуз пройшли лише п’ять вантажних суден. Для порівняння, середній показник за останні десять днів становив 15 суден, а до початку конфлікту трафік був значно вищим.

На ситуацію також впливає посилення економічного тиску Вашингтона на Тегеран. США розширили санкції, спрямовані на скорочення доходів Ірану від експорту нафти, та погрожують покаранням країнам, які продовжують вести бізнес з іранською владою.

Додатковим фактором для ринку стало зростання запасів сирої нафти у США приблизно на 4,2 мільйона барелів за тиждень.

Інвестори тепер уважно стежать за тим, чи зможуть переговори щодо Ормузької протоки перейти від заяв до реального відновлення судноплавства. Якщо ключовий маршрут буде відкрито, нафтовий ринок може отримати новий імпульс до зниження цін. 

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп ухвалив несподіване рішення: чи буде нова війна з Іраном.




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