Ждет ли мир еще одна полномасштабная война: к какому шагу готовится Иран

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Кравцев Сергей
Иран дал понять, что хочет избежать полномасштабной войны с Израилем, даже пригрозив отомстить за убийство на прошлой неделе одного из лидеров ХАМАС в своей столице. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.
Иран. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что Тегеран, который уже поклялся отомстить за убийство Исмаила Хании, заявил, что его цель – удержать Израиль от повторения подобных шагов,
Исламская Республика имеет право, в рамках международного права, наказать Израиль, но не хочет нагнетать напряженность на Ближнем Востоке, сказал представитель Нассер Канаани.
Израиль находится в "войне на нескольких фронтах против оси зла Ирана", заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье.
СМИ отмечает, что на этот раз месть Ирана может быть более жестокой, учитывая явное смущение от убийства иностранного высокопоставленного лица в самом сердце его столицы. Его варианты варьируются от еще одного прямого нападения на Израиль до усиления атак на страну со стороны его доверенных лиц и нанесения ударов по израильским целям по всему миру.
Читайте также на портале "Комментарии" — Иран и "Хезболла" могут начать свою атаку уже сегодня, 5 августа. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Axios".
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Ігор
сегодня, 12:17
Шкода, злякались! Ну чекайте поки глобальний переділ на території України відбудеться. Саме тут, по переможцю, ми і побачимо хто був правий.