Ждет ли мир еще одна полномасштабная война: к какому шагу готовится Иран

Иран дал понять, что хочет избежать полномасштабной войны с Израилем, даже пригрозив отомстить за убийство на прошлой неделе одного из лидеров ХАМАС в своей столице. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Иран. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Тегеран, который уже поклялся отомстить за убийство Исмаила Хании, заявил, что его цель – удержать Израиль от повторения подобных шагов,

"Укрепление стабильности и безопасности в регионе будет достигнуто путем наказания агрессора и создания сдерживания против Израиля и его авантюризма", — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана журналистам в понедельник в Тегеране.

Исламская Республика имеет право, в рамках международного права, наказать Израиль, но не хочет нагнетать напряженность на Ближнем Востоке, сказал представитель Нассер Канаани.

Израиль находится в "войне на нескольких фронтах против оси зла Ирана", заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

"Мы наносим удары по каждому из его орудий с большой силой. Мы готовы к любому сценарию — как наступательному, так и оборонительному", — отметил он.

СМИ отмечает, что на этот раз месть Ирана может быть более жестокой, учитывая явное смущение от убийства иностранного высокопоставленного лица в самом сердце его столицы. Его варианты варьируются от еще одного прямого нападения на Израиль до усиления атак на страну со стороны его доверенных лиц и нанесения ударов по израильским целям по всему миру.

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