logo

BTC/USD

57035.39

ETH/USD

4603.27

LTC/USD

206.29

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Женщина - не собственность: указ "Талибана" о правах женщин
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина - не собственность: указ "Талибана" о правах женщин

Согласно указу, женщину никто не может принуждать к браку

сегодня, 12:47
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Правительство Афганистана "Талибан" в пятницу, 3 декабря, выпустило указ о правах женщин, в котором сказано, что женщины не должны считаться "собственностью" и должны давать согласие на брак, но не упоминается о доступе женщин к образованию или работе вне дома . Об этом сообщает Reuters.

Женщина - не собственность: указ "Талибана" о правах женщин

Женщины в паранджах гуляют на рынке секонд-хендов - Reuters

"Талибан" испытывает давление со стороны международного сообщества, которое в основном заморозило средства для Афганистана, чтобы взять на себя обязательство отстаивать права женщин после того, как жесткая исламистская группа захватила страну 15 августа.

"Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек; никто не может отдать ее никому в обмен на мир или чтобы положить конец вражде", — говорится в указе "Талибана", обнародованном спикером Забихиллой Мухаджидом.

В нем изложены правила, регулирующие брак и собственность женщин, указывая, что женщины не должны быть принуждены к браку, а вдовы должны иметь долю собственности своего покойного супруга.

Однако в указе не упоминается о том, что женщины могут работать или получать доступ к заведениям вне дома или доступ к образованию, что вызвало серьезную обеспокоенность международного сообщества.

Во время предыдущего правления с 1996 по 2001 год "Талибан" запрещал женщинам выходить из дома без родственника-мужа и полностью закрытого лица и головы, а девушкам — получать образование.

Талибы говорят, что они изменились и в некоторых провинциях позволили открывать средние школы для девушек. Но многие женщины и защитники прав остаются скептическими по поводу их решений.

Международное сообщество, заморозившее миллиарды средств центрального банка и расходов на развитие, сделало права женщин ключевым элементом любого будущего сотрудничества с Афганистаном.

Страна, также страдает от кризиса банковской ликвидности, поскольку денежный поток высыхает из-за санкций, сталкивается с риском экономического коллапса после того, как "Талибан" пришел к власти.

Как сообщали ранее "Комментарии", силы "Талибана" убили более 100 бывших сотрудников сил безопасности, приказав им зарегистрироваться, чтобы получить документы, якобы обеспечивающие безопасность, но на самом деле послужившие им смертным приговором.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-release-decree-saying-women-must-consent-marriage-2021-12-03/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!