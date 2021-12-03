Женщина - не собственность: указ "Талибана" о правах женщин

Правительство Афганистана "Талибан" в пятницу, 3 декабря, выпустило указ о правах женщин, в котором сказано, что женщины не должны считаться "собственностью" и должны давать согласие на брак, но не упоминается о доступе женщин к образованию или работе вне дома . Об этом сообщает Reuters.

Женщины в паранджах гуляют на рынке секонд-хендов - Reuters

"Талибан" испытывает давление со стороны международного сообщества, которое в основном заморозило средства для Афганистана, чтобы взять на себя обязательство отстаивать права женщин после того, как жесткая исламистская группа захватила страну 15 августа.

"Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек; никто не может отдать ее никому в обмен на мир или чтобы положить конец вражде", — говорится в указе "Талибана", обнародованном спикером Забихиллой Мухаджидом.

В нем изложены правила, регулирующие брак и собственность женщин, указывая, что женщины не должны быть принуждены к браку, а вдовы должны иметь долю собственности своего покойного супруга.

Однако в указе не упоминается о том, что женщины могут работать или получать доступ к заведениям вне дома или доступ к образованию, что вызвало серьезную обеспокоенность международного сообщества.

Во время предыдущего правления с 1996 по 2001 год "Талибан" запрещал женщинам выходить из дома без родственника-мужа и полностью закрытого лица и головы, а девушкам — получать образование.

Талибы говорят, что они изменились и в некоторых провинциях позволили открывать средние школы для девушек. Но многие женщины и защитники прав остаются скептическими по поводу их решений.

Международное сообщество, заморозившее миллиарды средств центрального банка и расходов на развитие, сделало права женщин ключевым элементом любого будущего сотрудничества с Афганистаном.

Страна, также страдает от кризиса банковской ликвидности, поскольку денежный поток высыхает из-за санкций, сталкивается с риском экономического коллапса после того, как "Талибан" пришел к власти.

Как сообщали ранее "Комментарии", силы "Талибана" убили более 100 бывших сотрудников сил безопасности, приказав им зарегистрироваться, чтобы получить документы, якобы обеспечивающие безопасность, но на самом деле послужившие им смертным приговором.

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