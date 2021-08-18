Женщина не имела денег накормить талибов: ее автоматами забили до смерти

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Ольга Чародий
Боевики "Талибана" забили до смерти автоматами женщину, многодетную мать только из-за того, она не готовила им еду. У женщине не было денег на покупку продуктов для большого количества человек. Об этом со ссылкой на дочь убитой женщины сообщает телеканал CNN.
Талибы - фото из открытых источников
Как рассказала девушка, талибы приходили к ее матери трижды и
требовали накормить 15 бойцов. В свою очередь женщина пыталась объяснить им,
что у нее нет денег и возможностей выполнить приказ. Дочь женщины говорит, что
ее мать знала, что талибы придут снова.
Наконец, когда группировка пришла в семью четвертый раз, они
повалили женщину на пол и начали бить ее на глазах у детей.
Во время избиения ее матери девушка просила боевиков
остановиться. Однако когда талибы закончили бить женщину, они бросили гранату в
соседнюю комнату и скрылись.
В то же время издание 24 канал сообщает, что в Афганистане осталось 12 военных из Украины. Все они находятся на территории бывшей военной базы Соединенных Штатов Америки. Об этом изданию рассказала родственница Ивана, который был в Афганистане наемником. По словам женщины, родственникам украинцев удалось связаться лишь с посольством в Таджикистане, а вот горячая линия Министерства иностранных дел не отвечает.
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