Женщина не имела денег накормить талибов: ее автоматами забили до смерти

Боевики "Талибана" забили до смерти автоматами женщину, многодетную мать только из-за того, она не готовила им еду. У женщине не было денег на покупку продуктов для большого количества человек. Об этом со ссылкой на дочь убитой женщины сообщает телеканал CNN.

Талибы - фото из открытых источников

Как рассказала девушка, талибы приходили к ее матери трижды и требовали накормить 15 бойцов. В свою очередь женщина пыталась объяснить им, что у нее нет денег и возможностей выполнить приказ. Дочь женщины говорит, что ее мать знала, что талибы придут снова.

Наконец, когда группировка пришла в семью четвертый раз, они повалили женщину на пол и начали бить ее на глазах у детей.

"Моя мать потеряла сознание, и они продолжили бить ее своими АК-47", — говорит дочь.

Во время избиения ее матери девушка просила боевиков остановиться. Однако когда талибы закончили бить женщину, они бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись.

Напомним, к ак сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, военных Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Афганистане нет. "Миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО по состоянию на 8 июня вернулся в Украину. Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет", — говорится в сообщении Маляр.

В то же время издание 24 канал сообщает, что в Афганистане осталось 12 военных из Украины. Все они находятся на территории бывшей военной базы Соединенных Штатов Америки. Об этом изданию рассказала родственница Ивана, который был в Афганистане наемником.

По словам женщины, родственникам украинцев удалось связаться лишь с посольством в Таджикистане, а вот горячая линия Министерства иностранных дел не отвечает.

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