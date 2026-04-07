«Живой щит» против ракет: иранские власти выставили гражданских в защиту стратегических объектов

Мир замер в ожидании масштабной разрешения конфликта вокруг Ирана. На фоне эскалации иранское государственное агентство Mehr News Agency сообщило о формировании "живой цепи" на электростанции в Керманшахе. Вместо усиления дипломатических усилий или развертывания систем ПВО Тегеран прибег к циничной тактике, используя собственных граждан как заслон для стратегической инфраструктуры.

Иранцы выстраивают "живой щит" против ударов США

В то же время, президент США Дональд Трамп сделал чрезвычайно жесткое заявление в своей соцсети Truth Social, фактически анонсировав глобальные изменения, которые могут произойти уже в ближайшие часы. Он намекнул в завершение десятилетий правления радикального режима.

"Целая цивилизация погибнет этой ночью, и она никогда больше не вернется. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда мы имеем полное и тотальное изменение режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализированные умы, возможно, что-то революционно замечательное может произойти", — написал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что мир находится в одной из важнейших точек своей сложной истории, а 47-летняя эпоха "вымогательства, коррупции и смертей" в Иране должна наконец подойти к концу.

"Мы узнаем сегодня вечером... Благослови Боже Великий Народ Ирана!" – резюмировал он.

Аналитики расценивают это сообщение как прямой сигнал о начале операции, целью которой является полное переформатирование политической карты региона и устранение угроз, накапливавшихся десятилетиями.