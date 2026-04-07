«Живий щит» проти ракет: іранська влада виставила цивільних на захист стратегічних об'єктів

Світ завмер в очікуванні масштабної розв’язки конфлікту навколо Ірану. На тлі ескалації іранське державне агентство Mehr News Agency повідомило про формування "живого ланцюга" на електростанції в Керманшаху. Замість посилення дипломатичних зусиль чи розгортання систем ППО, Тегеран вдався до цинічної тактики, використовуючи власних громадян як заслін для стратегічної інфраструктури.

Іранці вибудовують "живий щит" проти ударів США

Водночас президент США Дональд Трамп зробив надзвичайно жорстку заяву у своїй соцмережі Truth Social, фактично анонсувавши глобальні зміни, які можуть статися вже найближчими годинами. Він натякнув на завершення десятиліть правління радикального режиму.

"Ціла цивілізація загине цієї ночі, і вона ніколи більше не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться. Однак, тепер, коли ми маємо повну та тотальну зміну режиму, де переважають інші, розумніші та менш радикалізовані уми, можливо, щось революційно чудове може статися", — написав американський лідер.

Трамп підкреслив, що світ перебуває в одній із найважливіших точок своєї складної історії, а 47-річна епоха "вимагання, корупції та смертей" в Ірані має нарешті добігти кінця.

"Ми дізнаємося сьогодні ввечері... Благослови Боже Великий Народ Ірану!" — резюмував він.

Аналітики розцінюють цей допис як прямий сигнал про початок операції, яка має на меті повне переформатування політичної карти регіону та усунення загроз, що накопичувалися десятиліттями.