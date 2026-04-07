Прогноз для світу невтішний: Трамп обіцяє пекло найближчої ночі

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, ймовірно, нагадав про свою попередню заяву завдати пекельного удару по Ірану.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
На своїй сторінці в соцмережі Truth social він розмістив відповідний прогноз.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що слова та дії президента США Трампа лякають європейців більше ніж лідер Росії Путін чи лідер КНДР Кім Чен Ина. Такі дані отримали в результаті опитування, проведеного в Іспанії.
Респондентів попросили оцінити, хто зі світових лідерів становить найбільшу загрозу для миру у світі. 81% тих, хто оцінював Трампа, називають його небезпечним, а щодо Путіна, то так вважають 79,3%.
63% іспанців обрали Трампа як людину, яка нині становить “дуже велику” загрозу для миру, коли стосовно російського очільника результат тримається на позначці 52%.
Далі у рейтингу найнебезпечніших для миру у світі іспанці визначили прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з результатом 71%, та новообраного аятолу Ірану Моджтаба Хаменеї — 63%.