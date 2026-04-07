Прогноз для світу невтішний: Трамп обіцяє пекло найближчої ночі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, ймовірно, нагадав про свою попередню заяву завдати пекельного удару по Ірану.

На своїй сторінці в соцмережі Truth social він розмістив відповідний прогноз.

“Ціла цивілізація загине цієї ночі, і вона ніколи більше не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться. Однак, тепер, коли ми маємо повну та тотальну зміну режиму, де переважають інші, розумніші та менш радикалізовані уми, можливо, щось революційно чудове може статися. ХТО ЗНАЄ? Ми дізнаємося сьогодні ввечері, в один з найважливіших моментів у довгій та складній історії світу. 47 років вимагання, корупції та смертей нарешті закінчаться. Благослови Боже Великий Народ Ірану!”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що слова та дії президента США Трампа лякають європейців більше ніж лідер Росії Путін чи лідер КНДР Кім Чен Ина. Такі дані отримали в результаті опитування, проведеного в Іспанії.

Респондентів попросили оцінити, хто зі світових лідерів становить найбільшу загрозу для миру у світі. 81% тих, хто оцінював Трампа, називають його небезпечним, а щодо Путіна, то так вважають 79,3%.

63% іспанців обрали Трампа як людину, яка нині становить “дуже велику” загрозу для миру, коли стосовно російського очільника результат тримається на позначці 52%.

Далі у рейтингу найнебезпечніших для миру у світі іспанці визначили прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з результатом 71%, та новообраного аятолу Ірану Моджтаба Хаменеї — 63%.



