Жуткое пророчество из Библии связали с войной в Иране и четырьмя всадниками Апокалипсиса

Обострение напряженности между США, Израилем и Ираном породило предположение, что современные события на Ближнем Востоке могут быть связаны с жуткими библейскими пророчествами, в том числе с образом четырех всадников Апокалипсиса, описанных в Книге Откровения.

Войну вокруг Ирана связали с пророчеством о четырех всадниках Апокалипсиса

В Книге Откровения описывается, как Агнец Божий открывает семь печатей, запускающих серию катастрофических событий на Земле, которые приводят к концу света. Первые четыре печати выпускают четырех всадников, символизирующих масштабные потрясения для человечества. Как пишет Daily Mail, некоторые пользователи в соцсетях связывают четырех всадников Апокалипсиса с цветами национального флага Ирана: белый – завоевание, красный – война, черный – голод и зеленый – смерть.

Хотя на флаге Ирана нет черного цвета, символизирующего голод, некоторые сторонники этой теории заговора пытаются объяснить исчезновение лошади с ростом цен на продукты питания или потенциальными перебоями со снабжением нефти в Персидском заливе.

Как отметил пастор Джефф Крамер из Вестминстерской Голгофы в Колорадо, нынешний момент имеет "библейское значение", поскольку "Иран – это древняя Персия" и "с ними точно связаны пророческие вопросы". По его словам, в 38-й главе книги Иезекииля есть строки с описанием народов, объединившихся против Израиля, в частности, там речь идет о Персии. Как следствие, это лишь усилило идею, что пророчество об Апокалипсисе может приближаться к осуществлению.

В то же время большинство богословов и историков отмечают, что подобные трактовки о четырех всадниках Апокалипсиса остаются спекулятивными. Библейские тексты написаны в ином историческом и культурном контексте, а их прямое применение к современным конфликтам вызывает значительные дискуссии среди исследователей религии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле упомянули "пророчество" Жириновского о точном году начала Третьей мировой войны.

Также "Комментарии" писали о самых безопасных странах, чтобы пережить Третью мировую войну.