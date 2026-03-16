Моторошне пророцтво з Біблії пов’язали з війною в Ірані та чотирма вершниками Апокаліпсису

Загострення напруженості між США, Ізраїлем та Іраном породило припущення, що сучасні події на Близькому Сході можуть бути пов’язані з моторошними біблійними пророцтвами, зокрема з образом чотирьох вершників Апокаліпсису, описаних у Книга Одкровення.

Війну навколо Ірану пов’язали з пророцтвом про чотирьох вершників Апокаліпсису

У Книзі Одкровення описується, як Агнець Божий відкриває сім печаток, що запускає серію катастрофічних подій на Землі, які приводять до кінця світу. Перші чотири печатки випускають чотирьох вершників, які символізують масштабні потрясіння для людства. Як пише Daily Mail, деякі користувачі в соцмережах пов’язують чотирьох вершників Апокаліпсису з кольорами національного прапора Ірану: білий — завоювання, червоний — війна, чорний — голод та зелений — смерть.

Хоч на прапорі Ірану немає чорного кольору, який символізує голод, деякі прихильники цієї теорії змови намагаються пояснити зникнення коня зі зростанням цін на продукти харчування або потенційними перебоями з постачанням нафти в Перській затоці.

Як зауважив пастор Джефф Крамер з Вестмінстерської Голгофи в Колорадо, нинішній момент має "біблійне значення", оскільки "Іран — це давня Персія" і "з ними точно пов’язані пророчі питання". За його словами, у 38-й розділі книги Єзекіїля є рядки з описом народів, що об'єдналися проти Ізраїлю, зокрема там йдеться про Персію. Як наслідок, це лише посилило ідею, що пророцтво про Апокаліпсис може наближатися до здійснення.

Водночас більшість богословів і істориків наголошують, що подібні трактування про чотирьох вершників Апокаліпсису залишаються спекулятивними. Біблійні тексти написані в іншому історичному та культурному контексті, а їхнє пряме застосування до сучасних конфліктів викликає значні дискусії серед дослідників релігії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі згадали "пророцтво" Жириновського про точний рік початку Третьої світової війни.

Також "Коментарі" писали про найбезпечніші країни, щоб пережити Третю світову війну.