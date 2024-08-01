Друг Путина вызвал Маска на бой: что произошло

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вызвал на поединок Илона Маска, основателя компаний Tesla и SpaceX. Бизнесмен принял этот вызов.

Николас Мадуро (фото из открытых источников)

Об этом стало известно во время пресс-конференции, на которой выступил Мадуро.

Следует отметить, что конфликт между Мадуро и Маском начался после массовых протестов в Венесуэле, вспыхнувших из-за обвинений в фальсификации результатов президентских выборов. Илон Маск выразил свою поддержку оппозиционным силам в стране. В ответ на это президент Венесуэлы заявил, что Маск якобы планирует вторгнуться в страну со своими ракетами.

В эмоциональном выступлении Мадуро вызвал своего "заклятого врага" на бой. Он заявил, что является "сыном" своего предшественника Уго Чавеса и борца за независимость испанских колоний в Америке Симона Боливара.

"Я не боюсь тебя, я сын Боливара и Чавеса. Выбирай, где и как", – заявил Мадуро на пресс-конференции.

Илон Маск принял его вызов: "Я принимаю. Он испугается".

Напомним, что "Комментарии" писали о том. что в Венесуэле прошли выборы . Центральная избирательная комиссия Венесуэлы заявила, что результаты президентских выборов "необратимы" и объявила победителем действующего диктатора Николаса Мадуро. По их данным, Мадуро набрал 51% голосов после подсчета 80% бюллетеней. Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов и считает победителем своего кандидата Эдмунда Гонсалеса.

Подконтрольные руководству Венесуэлы глава Национального избирательного совета Элвис Аморозо заявил, что Николас Мадуро в третий раз стал президентом и получил 51% голосов. По его словам Мадуро победил кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса, набравшего 44%.

