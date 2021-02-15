Две глобальные угрозы: Билл Гейтс рассказал, что ждет мир после пандемии

Миллиардер, основательно корпорации Microsoft и один из богатейших людей на планете Билл Гейтс сделал очередное громкое заявление о будущем мира. Он сказал, что после окончания пандемии человечество столкнется с новыми глобальными угрозами. Об этом бизнесмен сообщил в интервью каналу "Veritasium".

Фото: Reuters

О пандемии, которая может охватить весь земной шар Гейтс говорил еще в 2014-2015 годах, а сегодня он заявил, что в будущем нас ждет столкновение с двумя новыми глобальными опасностями, а именно – биотерроризмом и изменением климата.

Миллиардер выразил уверенность, что человечество приложило мало усилий для подготовки к глобальной пандемии. Он сказал, что такие болезни будут появляться постоянно из-за контактов людей с другими живыми организмами.

В то же время он сказал, что люди могут поступить так, чтобы вирусы не несли смертельной опасности, если будут правильно реагировать на потенциальную опасность.

Гейтс отметил, что в будущем мир может столкнуться с биотерроризмом, когда кто-то сможет специально создать вирус, который будет смертоноснее пандемии коронавируса.

Второй глобальной угрозой человечеству Гейтс назвал перемены в климате, он сказал, что с каждым годом число погибших будет расти, а показатели превысят количество жертв пандемии.

Коронавирусная инфекция была впервые обнаружена в 2019 году в китайском городе Ухань. В марте 2020 года всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией.

Весной 2020 года большинство мировых стран закрывались на жесткий карантин.

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