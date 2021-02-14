Байден отреагировал на решение по импичменту Трампа

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Ольга Чародий
Глава овального кабинета Джо Байден прокомментировал решение
Сената в деле об импичменту экс-президенту Дональду Трампу.
Джо Байден. Фото: pravda.com.ua
Как пишет Reuters, заявление глава
государства сделал через
несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов,
необходимых для импичмента Трампа.
"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что
демократия хрупка", — сказал Байден.
Байден также сказал, что думает о погибших во время штурма Конгресса, в том числе об офицере полиции. В свою очередь, Дональд Трамп после того, как Сенат проголосовал за его оправдание во втором процессе по делу об импичменте, обвинил демократов в политическом преследовании и назвал попытку импичмента "охотой на ведьм".
"Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в
истории нашей страны. Ни один президент никогда не проходил ничего
подобного", – подчеркнул Трамп.
Сенат США не смог собрать голоса за импичмент экс-президенту Дональду Трампу. Трампу уже второй раз удается избежать импичмента.
Напомним, за признание Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия проголосовали 57 сенаторов, среди которых 50 – представители Демократической партии и 7 – республиканцы. Против признания Трампа виновным проголосовали 43 сенатора от Республиканской партии. В то же время, для признания вины бывшего президента США требовались 67 голосов.Лидер сенатского большинства Чак Шумер разорвал решение Сената оправдать бывшего президента Трампа, назвав голосование "неамериканским и оскорбительным для патриотов, которые отдали свои жизни за нашу республику на протяжении веков".
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