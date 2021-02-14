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Байден отреагировал на решение по импичменту Трампа

Бывшему президенту США Дональду Трампу уже второй раз удается избежать импичмента

сегодня, 08:37
Автор:

Ольга Чародий

Глава овального кабинета Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменту экс-президенту Дональду Трампу.

Байден отреагировал на решение по импичменту Трампа

Джо Байден. Фото: pravda.com.ua

Как пишет Reuters, заявление глава государства сделал через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов, необходимых для импичмента Трампа.

"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка", — сказал Байден.

Байден также сказал, что думает о погибших во время штурма Конгресса, в том числе об офицере полицииВ свою  очередь, Дональд Трамп после того, как Сенат проголосовал за его оправдание во втором процессе по делу об импичменте, обвинил демократов в политическом преследовании и назвал попытку импичмента "охотой на ведьм".

"Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Ни один президент никогда не проходил ничего подобного", – подчеркнул Трамп.

Сенат США не смог собрать голоса за импичмент экс-президенту Дональду Трампу.  Трампу уже второй раз удается избежать импичмента.

Напомним, за признание Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия проголосовали 57 сенаторов, среди которых 50 – представители Демократической партии и 7 – республиканцы. Против признания Трампа виновным проголосовали 43 сенатора от Республиканской партии. В то же время, для признания вины бывшего президента США требовались 67 голосов.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер разорвал решение Сената оправдать бывшего президента Трампа, назвав голосование "неамериканским и оскорбительным для патриотов, которые отдали свои жизни за нашу республику на протяжении веков".



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-biden/biden-reflecting-on-senate-acquittal-of-trump-says-democracy-is-fragile-idUSKBN2AE030?il=0
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