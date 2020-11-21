Канада вводит локдаун в крупнейшем мегаполисе мира

Поскольку в провинции Онтарио число подтвержденных случаев коронавируса превысило 100 000, премьер-министр региона Дуг Форд вводит локдаун в Торонто и Пиле. С утра понедельника города закроют на 28 дней.

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Торонто — один из крупнейших мегаполисов мира и "экономический двигатель" Канады.

Правительство ограничивает посещение баров и ресторанов, но оставляет школы и детские сады открытыми. В магазинах разрешены только самовывоз или доставка. Общественные собрания на открытом воздухе ограничены максимум 10 людьми, включая свадьбы, похороны и религиозные службы. Как пишут местные СМИ, ранее премьер Онтарио уже намекал на введение локдауна в нескольких городах:

"Нам предстоит принять несколько трудных, но необходимых решений", — сказал Форд во время своего ежедневного брифинга по COVID-19 в четверг.

Как сообщали "Комментарии", Шотландия также ввела жесткий локдаун. Пересечение шотландской границы стало незаконным с вечера 20 ноября в связи с новыми радикальными ограничениями. Людям, живущим в закрытых зонах третьего или четвертого уровней, включая обширную местность в центральной Шотландии, также не разрешается покидать свои территории.





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