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Канада вводит локдаун в крупнейшем мегаполисе мира

Торонто - один из крупнейших мегаполисов мира и "экономический двигатель" Канады.

сегодня, 00:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Поскольку в провинции Онтарио число подтвержденных случаев коронавируса превысило 100 000, премьер-министр региона Дуг Форд вводит локдаун в Торонто и Пиле. С утра понедельника города закроют на 28 дней.

Канада вводит локдаун в крупнейшем мегаполисе мира

Фото: из открытых источников

Торонто — один из крупнейших мегаполисов мира и "экономический двигатель" Канады.

Правительство ограничивает посещение баров и ресторанов, но оставляет школы и детские сады открытыми. В магазинах разрешены только самовывоз или доставка. Общественные собрания на открытом воздухе ограничены максимум 10 людьми, включая свадьбы, похороны и религиозные службы. Как пишут местные СМИ, ранее премьер Онтарио уже намекал на введение локдауна в нескольких городах:

"Нам предстоит принять несколько трудных, но необходимых решений", — сказал Форд во время своего ежедневного брифинга по COVID-19 в четверг.

Как сообщали "Комментарии", Шотландия также ввела жесткий локдаун. Пересечение шотландской границы стало  незаконным с вечера 20 ноября в связи с новыми радикальными ограничениями. Людям, живущим в закрытых зонах третьего или четвертого уровней, включая обширную местность в  центральной Шотландии, также не разрешается покидать свои территории. 



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Источник: https://www.thestar.com/news/canada/2020/11/20/coronavirus-updates-covid19-canada-toronto-gta-ontario-november-20-2020.html?utm_source=Twitter&utm_medium=SocialMedia&utm_campaign=National&utm_content=coronavirus-updates-canada-toronto-ontario&utm_source=t
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