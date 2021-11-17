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Масштабное наводнение в Канаде: разбушевавшаяся стихия начала уносить жизни людей (ФОТО)

На юге провинции Британская Колумбия размытая почва обрушилась на несколько автомобилей

сегодня, 11:45
Автор:

Денис Подставной
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Канада страдает от масштабных наводнений. Об этом пишет издание CBC. 

Масштабное наводнение в Канаде: разбушевавшаяся стихия начала уносить жизни людей (ФОТО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

В канадской провинции Британская Колумбия, что на западе страны водой затопило улицы городов. Образовываются оползни. 

Поисково-спасательные группы обнаружили бездыханное тело местной жительницы на одной из автодорог. Сообщается, что она погибла во время схода оползня. Тогда размытая почва обрушилась на шоссе и под завалами оказались несколько автомобилей. Трагедия стала первым подтвержденным случаем смерти в результате разбушевавшейся стихии на юге провинции. 

Масштабное наводнение в Канаде: разбушевавшаяся стихия начала уносить жизни людей (ФОТО) - фото 2

Фото: Фото: cbc.ca

Кроме того, по меньшей мере двое человек числятся пропавшими без вести. По оценкам очевидцев, количество автомобилей, что попали под оползень, колеблется от трех до десяти.

В Сети появляются фотографии с места событий. 

Масштабное наводнение в Канаде: разбушевавшаяся стихия начала уносить жизни людей (ФОТО) - фото 3

Фото: cbc.ca

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Иранскую провинцию Хормозган всколыхнули два мощных землетрясения. Специалисты зафиксировали очаги подземных толчков неподалёку от города Бендер-Аббас. Они находились на глубине более десяти километров. Второе землетрясение произошло через минуту после первого. В пострадавшие от стихии районы были направлены спасательные бригады. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в столице Уганды посреди улицы несколько мужчин подорвали себя. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать еще одного нападавшего. При нём был обнаружен жилет со взрывчаткой. В результате происшествия под зданием парламента погибли, как минимум три человека.  Многие получили ранения различной степени тяжести.


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Источник: https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/bc-flooding-highway-99-death-1.6251323
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