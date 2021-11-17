Масштабное наводнение в Канаде: разбушевавшаяся стихия начала уносить жизни людей (ФОТО)

Канада страдает от масштабных наводнений. Об этом пишет издание CBC.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

В канадской провинции Британская Колумбия, что на западе страны водой затопило улицы городов. Образовываются оползни.

Поисково-спасательные группы обнаружили бездыханное тело местной жительницы на одной из автодорог. Сообщается, что она погибла во время схода оползня. Тогда размытая почва обрушилась на шоссе и под завалами оказались несколько автомобилей. Трагедия стала первым подтвержденным случаем смерти в результате разбушевавшейся стихии на юге провинции.

Фото: Фото: cbc.ca

Кроме того, по меньшей мере двое человек числятся пропавшими без вести. По оценкам очевидцев, количество автомобилей, что попали под оползень, колеблется от трех до десяти.

В Сети появляются фотографии с места событий.

Фото: cbc.ca

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Иранскую провинцию Хормозган всколыхнули два мощных землетрясения. Специалисты зафиксировали очаги подземных толчков неподалёку от города Бендер-Аббас. Они находились на глубине более десяти километров. Второе землетрясение произошло через минуту после первого. В пострадавшие от стихии районы были направлены спасательные бригады.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в столице Уганды посреди улицы несколько мужчин подорвали себя. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать еще одного нападавшего. При нём был обнаружен жилет со взрывчаткой. В результате происшествия под зданием парламента погибли, как минимум три человека. Многие получили ранения различной степени тяжести.

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