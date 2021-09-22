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Главная Новости Мир Северная Америка Мужчина из Бразилии погиб из-за взрыва пивного кега на собственном дне рождения
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Мужчина из Бразилии погиб из-за взрыва пивного кега на собственном дне рождения

43-летний бразилец погиб на собственном дне рождения, пытаясь налить пива из неисправного пивного кега

сегодня, 14:15
Автор:

Хмільовська Інна

Мужчина погиб на вечеринке по случаю своего дня рождения, когда взорвалась бочка с пивом, когда он пытался ее починить. Об этом сообщает Metro.

Мужчина из Бразилии погиб из-за взрыва пивного кега на собственном дне рождения

Мужчина заказал на день рождения бочонок пива, фото с открытых источников

43-летний Жилсон ду Насименто умер от удара осколками металла по голове, когда он пытался разлить пиво из крана.Он арендовал оборудование для празднования дня рождения в своем семейном доме в городке Кампу-Бом в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Его племянница сообщила местным СМИ, что возникла проблема с пивным краном, и Гилсон, владелец слесарного дела, отправился починить ее около 18:00 17 сентября. 

"Мой дядя позвонил им (в компанию по аренде, — авт.), и они дали ему инструкции, как начать ремонт, пока они не приехали. Пиво не выходило, только пена", — сказала девушка.

Представитель полиции Кловис Ней да Силва сказал, что в настоящее время этот случай рассматривается как несчастный случай, добавив: "Мы опрашиваем свидетелей на месте происшествия во время инцидента. На данный момент инцидент зарегистрирован, и требуется вскрытие".

На праздновании дня рождения присутствовали не только племянница жертвы, но и его жена, сестра и 15-летний сын. Племянница Гилсона сказала, что семья "очень потрясена" его смертью, которая наступила всего через шесть лет после того, как он боролся с раком, проведя два месяца в отделении интенсивной терапии.

Его крестная мать Анджела Мария де Оливейра рассказала местным СМИ: "Он был воином, трудящимся, прекрасным семьянином. Он был для нас всем. Его будет очень не хватать в нашей жизни, с ним был аншлаг, всегда аншлаг". Между тем, Жоао Луис Джованелла, президент Ассоциации микропивоварен (AGM), сказал, что пивоварня и компания, занимающаяся доставкой, подвергаются допросу, чтобы установить, была ли неисправность поставленного оборудования.

Недавно портал "Комментарии" информировал, что в Испании трагически погибла украинка.



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Источник: https://metro.co.uk/2021/09/21/brazil-man-43-killed-by-exploding-beer-keg-at-his-own-birthday-party-15290834/
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