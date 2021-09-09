В Испании разгорелся масштабный лесной пожар: эвакуируют сотни людей (ФОТО)

В Испании продолжаются лесные пожары. Об этом сообщает издание El Pais.

Масштабный лесной пожар в Испании. Фото: Getty Images.

Леса полыхают в испанской провинции Малага, что на юге страны. Возгорание образовалось в горной местности, которая расположена неподалёку от муниципалитета Хубрике.

Из-за разбушевавшейся стихии властями было принято решение об эвакуации более четырёхсот местных жителей. Ликвидацией масштабного лесного пожара заняты несколько сотен сотрудников пожарной службы. Также была привлечена авиация.

Отмечается, что тушение возгорания усложняется сложностью местности и переменчивыми ветрами. На данный момент официального заявления, касаемо масштабов пожара не было.

В Сети появляются фотографии и видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в столице Египта произошло обрушение многоэтажного жилого здания. В момент происшесвтия в нём находилось несколько человек. Все они были сотрудниками адвокатской фирмы, которая располагалась на первом этаже дома. Спасателям удалось вытащить нескольких пострадавших из-под завалов, однако вскоре они скончались от полученных травм. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Северной Македонии горела COVID-больница. В момент происшествия в ней находились десятки человек. Согласно данным местных средств массовой информации, в результате происшествия погибли 14 человек и еще около 20 получили ранения различной степени тяжести. На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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