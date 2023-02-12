Над Канадой сбили неизвестный летательный объект

Над севером Канады появился неизвестный летательный объект. Премьер-министр Канады решил сбить его. Объект имел цилиндрическую форму, поиски его останков ведутся совместно с военными и федеральной полицией, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд во время пресс-конференции в субботу вечером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Истребители сбили НЛО над Канадой. Фото из открытых источников

Ананд рассказала, что неизвестный летательный объект незаконно нарушил воздушное пространство Канады и представлял потенциальную угрозу гражданской авиации. Объект был сбит на высоте около 40 тыс. метров над уровнем моря у территории Юкон в 15:41 (23:41 по киевскому времени). Министр обороны Канады не предоставила никаких подробностей, кроме того, что это цилиндрический объект, похожий на сбившийся над Северной Каролиной, но меньший. Она подчеркнула, что не хочет спекулировать о происхождении сбитого объекта, но заверила, что будет проведен тщательный анализ этого события.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить неизвестный летающий объект. Об этом канадский политик сообщил в Twitter в полночь по киевскому времени.

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. Командование NORAD сбило объект над Юконом. Канадские и американские истребители были подняты, американский F-22 успешно сбил объект", — написал Трюдо в Twitter.

Неизвестный объект в воздушном пространстве Северной Америки был замечен над Аляской около 21:00 в пятницу вечером, 7:00 он вошел в воздушное пространство Канады.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему военные используют воздушные шары как шпионские объекты и почему они лучше дронов или спутников.

Также "Комментарии" писал о резкой реакции Китая на сбитый шпионский зонд над США.