Порноакторку, відому продажем глиняних моделей своїх інтимних місць, заарештовано у справі про подвійне вбивство

Модель OnlyFans і зірка контенту для дорослих Енджі Міллер заарештовано у Мексиці через розслідування подвійного вбивства двох колумбійських музикантів. Вважається, що чоловіків вбив мексиканський наркокартель.

Порноакторка Енджі Міллер. Фото з відкритих джерел

За даними місцевих правоохоронців Енджі Міллер, справжнє ім’я якої Анжеліка Єтсей Торріні Леон, була затримана через день після того, як тіла Байрона Санчеса Салазара (сценічне ім’я Бі Кінг) та Хорхе Луїса Еррери Лемоса (Рехіо Клоун) були знайдені у місті Кокотітлан неподалік Мехіко. За попередньою інформацією, музиканти були спочатку закатовані, а потім вбиті. Їхні останки порубали на частини та викинули. Крім того, у тому ж місці, що й тіла музиканта, було знайдено ще три невідомих тіла.

31-річний Салазар та 35-річний Лемос зникли 16 вересня після спільного виступу. Менеджер музикантів повідомив, що вони перестали виходити на зв’язок, перебуваючи у готелі, де зупинилися під час туру. Поки що не розкривається, яким чином Міллер може бути пов'язана зі злочином, проте мексиканські ЗМІ повідомляють, що вона зустрічалася з Бі Кінгом, а також знала про місцеперебування Рехіо Клоуна.

Правоохоронці повідомляють, що до вбивства може бути причетний наркокартель La Familia Michoacana, який залишив записку на місці інциденту зі своїми ініціалами.

Порноакторка Енджі Міллер відома своєю діяльністю на платформах OnlyFans, Instagram та TikTok, де має понад 150 тисяч підписників. Вона продавала шанувальникам глиняні моделі своєї вагіни приблизно за 220 доларів. За даними ЗМІ, Міллер продала понад тисячу таких моделей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про жорстоке вбивство мера в Мексиці. Наркокартель відрізав йому голову.

Також "Коментарі" писали, що в Мексиці застрелили відому інфлюенсерку у прямому ефірі.