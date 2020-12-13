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Главная Новости Мир Северная Америка Правительство Канады будет выплачивать компенсации за побочные действия вакцин
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Правительство Канады будет выплачивать компенсации за побочные действия вакцин

Государственную компенсацию станут выплачивать всем пострадавшим от вакцинации

сегодня, 08:25
Автор:

Сергей Медведев

Массовые кампании по вакцинации граждан уже начались в некоторых странах. Первой о прививках заявила Великобритания. Теперь на очереди Канада, где власти решили компенсировать гражданам проблемы со здоровьем, в случае, если вакцины будут иметь побочный эффект. С таким заявлением выступил представитель Агентства общественного здоровья.

Правительство Канады будет выплачивать компенсации за побочные действия вакцин

Побочные эффекты у вакцин встречаются достаточно редко

“Как и любые лекарства, вакцины могут вызвать побочные последствия и реакцию. Иногда возможна также бурная побочная реакция на прививку. Вероятность этого очень низка — менее одного случая на миллион — и мы обязаны помочь, если это случится”, — подчеркнули в Агентстве.

Так, в ведомстве уточнили, что компенсация будет  распространяться на все вакцины, которые официально используются с разрешения Департамента здравоохранения страны.

Программа призвана “убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае редкого случая их бурной побочной реакции на вакцину”.

Напомним, В среду, 9 декабря, Канада объявила, что одобрила вакцину альянса Pfizer / BioNTech, став третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая дала зеленый свет.

Как сообщал портал "Комментарии" о времена пандемии коронавируса, многих украинцев волнует вопрос, можно ли предотвратить заболевание и уберечься от ужасных последствий инфекции. Руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, когда в Украине начнут вакцинировать население против коронавирусного заболевания. По его словам, ориентировочная дата — 1 марта 2021 года. Однако, дата может измениться, в случае задержек препарата. 



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Источник: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2020/12/le-gouvernement-du-canada-annonce-la-mise-sur-pied-du-programme-pancanadien-de-soutien-aux-victimes-dune-vaccination.html
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