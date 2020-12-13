Правительство Канады будет выплачивать компенсации за побочные действия вакцин

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Сергей Медведев
Массовые кампании по вакцинации граждан уже начались в некоторых странах. Первой о прививках заявила Великобритания. Теперь на очереди Канада, где власти решили компенсировать гражданам проблемы со здоровьем, в случае, если вакцины будут иметь побочный эффект. С таким заявлением выступил представитель Агентства общественного здоровья.
Побочные эффекты у вакцин встречаются достаточно редко
Так, в ведомстве уточнили, что компенсация будет распространяться на все вакцины, которые официально используются с разрешения Департамента здравоохранения страны.
Программа призвана “убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае редкого случая их бурной побочной реакции на вакцину”.
Напомним, В среду, 9 декабря, Канада объявила, что одобрила вакцину альянса Pfizer / BioNTech, став третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая дала зеленый свет.
Как сообщал портал "Комментарии" о времена пандемии коронавируса, многих украинцев волнует вопрос, можно ли предотвратить заболевание и уберечься от ужасных последствий инфекции. Руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, когда в Украине начнут вакцинировать население против коронавирусного заболевания. По его словам, ориентировочная дата — 1 марта 2021 года. Однако, дата может измениться, в случае задержек препарата.
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