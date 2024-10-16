Президент Никарагуа сделал скандальное заявление о Зеленском

Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сыновьями дьявола и Гитлера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на La Prensa.



Даниэль Ортега. Фото: Infobae

Даниэль Ортега выступил на национальном телевидении по случаю 45-летия со дня основания никарагуанской полиции. В ходе речи авторитарный лидер Никарагуа подверг критике Израиль, с которым Манагуа разорвала дипломатические отношения несколько дней назад.

"Правительство Израиля возглавляет премьер-министр, который является сыном дьявола. Почему? Потому что он проводит политику террора, и он Гитлер", — сказал Ортега.

Затем 78-летний Даниэль Ортега набросился с критикой на Владимира Зеленского, которого назвал нацистом и сыном Адольфа Гитлера.

"Премьер-министр Израиля – Гитлер… так же, как президент Украины – еще один нацист, еще один сын Гитлера, желающий привлечь НАТО к войне против Российской Федерации", – заявил Ортега.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега откровенно поддерживает Владимира Путина. Именно никарагуанский авторитарный лидер первым приветствовал российского диктатора с его 72-летием. Кроме того, Никарагуа присоединилась к 11 странам во главе с РФ, которые голосовали против резолюции по территориальной целостности Украины, где подчеркивалась незаконность российского референдума в Крыму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Никарагуа был одним из немногих мировых лидеров, приветствовавших Путина с "победой" на выборах президента в РФ.

Также "Комментарии" писали о победительнице конкурса "Мисс Вселенная" Шейннис Паласиос, которая не может вернуться в Никарагуа, из-за угроз, которые создает режим Ортеги.

