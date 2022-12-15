Президент Сальвадора арестовал 2% граждан страны. Какая причина

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Slava Kot
Президент Сальвадора Наиб Букелле объявил восемь месяцев назад войну с бандами. Таким образом, за этот период было арестовано около 2% взрослого населения страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.
Президент Сальвадора Наиб Букеле. Фото из открытых источников
В марте в Сальвадоре произошли кровавые убийства из-за деятельности преступных группировок, сообщают о десятках погибших. Тогда президент Сальвадора Наиб Букеле ввел чрезвычайное положение в стране, которое привело к ослаблению конституционных прав.
По словам одного из экспертов Центральной Америки Тициано Брэда, такая политика "железного кулака" работает, ведь уровень убийств в стране уменьшается. А сам Букеле получил безумную популярность. В опросе 12 стран Латинской Америки деятельность президента Сальвадора одобряет 86% людей.
Несмотря на это, доцент Университета Нью-Джерси Джонатан Д. Розен отмечает, что такие действия могут обернуться к худшему. По отчету HRW отмечается, что у режима Букеле много нарушений прав человека, ведь сообщается о пытках и жестоком обращении с заключенными, также полиция и армия сосредоточена на бедных районах страны, где проводит произвольные аресты.
Старший исследователь Human Rights Watch Хуан Паппьер считает, что сейчас идеальное время для развития банд против которых борется правительство.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский офицер заявил, что именно будет смертельным для россиян во время войны с Украиной зимой.
Также "Комментарии" писали о новом американском оружии , которое презентовали в начале декабря.
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