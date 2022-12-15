Президент Сальвадора арестовал 2% граждан страны. Какая причина

Президент Сальвадора Наиб Букелле объявил восемь месяцев назад войну с бандами. Таким образом, за этот период было арестовано около 2% взрослого населения страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Президент Сальвадора Наиб Букеле. Фото из открытых источников

В марте в Сальвадоре произошли кровавые убийства из-за деятельности преступных группировок, сообщают о десятках погибших. Тогда президент Сальвадора Наиб Букеле ввел чрезвычайное положение в стране, которое привело к ослаблению конституционных прав.

По словам одного из экспертов Центральной Америки Тициано Брэда, такая политика "железного кулака" работает, ведь уровень убийств в стране уменьшается. А сам Букеле получил безумную популярность. В опросе 12 стран Латинской Америки деятельность президента Сальвадора одобряет 86% людей.

Несмотря на это, доцент Университета Нью-Джерси Джонатан Д. Розен отмечает, что такие действия могут обернуться к худшему. По отчету HRW отмечается, что у режима Букеле много нарушений прав человека, ведь сообщается о пытках и жестоком обращении с заключенными, также полиция и армия сосредоточена на бедных районах страны, где проводит произвольные аресты.

"Многие аресты в прошлом году, кажется, основываются на сомнительных доказательствах, таких как внешний вид человека, его прошлое или анонимные сообщения в социальных сетях", — отмечают в HRW.

Старший исследователь Human Rights Watch Хуан Паппьер считает, что сейчас идеальное время для развития банд против которых борется правительство.

"Людей, не имеющих отношения к бандитским группировкам, арестовывают, сидят в тюрьмах и полностью лишают средств к существованию – это идеальный человек для вербовки", — говорит исследователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский офицер заявил, что именно будет смертельным для россиян во время войны с Украиной зимой.

Также "Комментарии" писали о новом американском оружии , которое презентовали в начале декабря.

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