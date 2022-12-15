logo

BTC/USD

17418.57

ETH/USD

1270.19

LTC/USD

73.60

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Северная Америка Президент Сальвадора арестовал 2% граждан страны. Какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Сальвадора арестовал 2% граждан страны. Какая причина

Президент Сальвадора решил радикальным образом бороться с криминалитетом в стране и арестовал более 100 тыс. жителей страны. Таким образом, он создал условия для развития банд против которых борется.

сегодня, 18:11
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент Сальвадора Наиб Букелле объявил восемь месяцев назад войну с бандами. Таким образом, за этот период было арестовано около 2% взрослого населения страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Президент Сальвадора арестовал 2% граждан страны. Какая причина

Президент Сальвадора Наиб Букеле. Фото из открытых источников

В марте в Сальвадоре произошли кровавые убийства из-за деятельности преступных группировок, сообщают о десятках погибших. Тогда президент Сальвадора Наиб Букеле ввел чрезвычайное положение в стране, которое привело к ослаблению конституционных прав.

По словам одного из экспертов Центральной Америки Тициано Брэда, такая политика "железного кулака" работает, ведь уровень убийств в стране уменьшается. А сам Букеле получил безумную популярность. В опросе 12 стран Латинской Америки деятельность президента Сальвадора одобряет 86% людей.

Несмотря на это, доцент Университета Нью-Джерси Джонатан Д. Розен отмечает, что такие действия могут обернуться к худшему. По отчету HRW отмечается, что у режима Букеле много нарушений прав человека, ведь сообщается о пытках и жестоком обращении с заключенными, также полиция и армия сосредоточена на бедных районах страны, где проводит произвольные аресты.

"Многие аресты в прошлом году, кажется, основываются на сомнительных доказательствах, таких как внешний вид человека, его прошлое или анонимные сообщения в социальных сетях", — отмечают в HRW.

Старший исследователь Human Rights Watch Хуан Паппьер считает, что сейчас идеальное время для развития банд против которых борется правительство.

"Людей, не имеющих отношения к бандитским группировкам, арестовывают, сидят в тюрьмах и полностью лишают средств к существованию – это идеальный человек для вербовки", — говорит исследователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский офицер заявил, что именно будет смертельным для россиян во время войны с Украиной зимой.

Также "Комментарии" писали о новом американском оружии , которое презентовали в начале декабря.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2022/12/15/americas/el-salvador-war-on-gangs-bukele-intl-latam/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

444414

сегодня, 18:49

Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ------ https://e.vg/pisy

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!