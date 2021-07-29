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Главная Новости Мир Северная Америка Утащил под воду прямо с пляжа: в Мексике на туристку напал крокодил
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Утащил под воду прямо с пляжа: в Мексике на туристку напал крокодил

Хищник затащил девушку под воду

сегодня, 22:30
Автор:

Денис Подставной

Киана Хаммел из Калифорнии приехала вместе с подругой на отдых к Мексику. Но уже очень скоро ее отпуск превратился в настоящий кошмар. Об этом информирует издание PVDN.

Утащил под воду прямо с пляжа: в Мексике на туристку напал крокодил

В Мексике на туристку напал крокодил. Фото из открытых источников

Девушки остановились в отеле Marriott, который расположен в Пуэрто-Вальярта на тихоокеанском побережье. В один из дней своего отдыха подруги отправились в ночное время поплавать. Туристки даже не успели зайти в воду, как Киану схватил за ногу крокодил и начал тащить ее в воду. 

По словам пострадавшей, она стала бороться с хищником и пыталась отбиваться от него, когда тот утащил ее под воду. Девушка несколько раз ударила крокодила и в итоге он отпустил ее ногу. Однако, как только она попыталась вынырнуть из воды, рептилия схватила ее вновь, но уже за другую ногу. 

Крики о помощи услышали мимо проходящие люди и направились к воде, чтобы помочь туристке. К счастью, неравнодушным людям удалось освободить ногу Кианы из пасти крокодила и девушка смогла выбраться из воды на берег. 

Одна из тех, кто помогал освободить Хаммел от хищника, позже сказала: "Это, определенно, одно и самых страшных и безумных чувств, которые я когда-либо испытывала".

Спасенная туристка получила травмы обеих ног. Но, к счастью, медики сообщили, что обе конечности удалось сохранить. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в тайском океанариуме на мужчину напала большая акула. Один из сотрудников сел акуле на голову, для того чтобы контролировать её движения, что в итоге привело к беде. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Также издание сообщало о том, что в Индии крокодил затащил в воду сторожа и откусил ему ногу. Очевидцы били крокодила палками, но он не отпускал ногу своей жертвы. 


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Источник: https://www.vallartadaily.com/california-teen-attacked-by-crocodile-while-vacationing-in-puerto-vallarta/
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