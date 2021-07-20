В Индии крокодил затащил в воду сторожа и откусил ему ногу

Гигантский крокодил напал на жителя штата Уттар-Прадеш и сильно его травмировал. О происшествии информирует сайт Tribune India.

В Индии крокодил откусил мужчине ногу - фото: из открытых источников

По словам источника, в момент, когда мужчина переходил канал Шарда, из воды показался огромный крокодил и в считанные секунды схватил сторожа на ногу. Вместе с собой рептилия утащила свою жертву в воду.

Потерпевший кричал и звал на помощь. К счастью, неподалеку оказались люди, которые сразу же ринулись ему на помощь. Очевидцы били палками крокодила и кидались в него камнями, но этого было недостаточно. Хищник вцепился в ногу мужчины и не отпускал.

Спустя 15 минут борьбы с водным обитателем людям все же удалось его победить и освободить мужчину. К тому моменту нога сторожа была практически оторвана, а сам он стал терять сознания из-за большой кровопотери.

На место происшествия были вызваны медики. Пострадавшего госпитализировали. На данный момент он находится в критическом состоянии. Сотрудники медучреждения пока не готовы давать никаких прогнозов.

По словам издания, за последние несколько месяцев в этом регионе произошло четыре нападения крокодилами на людей. Все четыре случая были смертельными.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Индии тигрица загрызла двух мотоциклистов на глазах в их друга. Накануне мужчин предупреждали об опасности зоны, через которую они собрались ехать, но они не послушали и отправились туда.

Также издание сообщало о том, что в Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, пока тот справлял нужду в океане. На месте происшествия были предупреждающие знаки, которые пострадавший проигнорировал.





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