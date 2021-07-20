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Главная Новости Мир Азия В Индии крокодил затащил в воду сторожа и откусил ему ногу
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В Индии крокодил затащил в воду сторожа и откусил ему ногу

К счастью, сторожу удалось выжить

сегодня, 19:28
Автор:

Мокрик Анастасия

Гигантский крокодил напал на жителя штата Уттар-Прадеш и сильно его травмировал. О происшествии информирует сайт Tribune India.

В Индии крокодил затащил в воду сторожа и откусил ему ногу

В Индии крокодил откусил мужчине ногу - фото: из открытых источников

По словам источника, в момент, когда мужчина переходил канал Шарда, из воды показался огромный крокодил и в считанные секунды схватил сторожа на ногу. Вместе с собой рептилия утащила свою жертву в воду. 

Потерпевший кричал и звал на помощь. К счастью, неподалеку оказались люди, которые сразу же ринулись ему на помощь. Очевидцы били палками крокодила и кидались в него камнями, но этого было недостаточно. Хищник вцепился в ногу мужчины и не отпускал. 

Спустя 15 минут борьбы с водным обитателем людям все же удалось его победить и освободить мужчину. К тому моменту нога сторожа была практически оторвана, а сам он стал терять сознания из-за большой кровопотери. 

На место происшествия были вызваны медики. Пострадавшего госпитализировали. На данный момент он находится в критическом состоянии. Сотрудники медучреждения пока не готовы давать никаких прогнозов. 

По словам издания, за последние несколько месяцев в этом регионе произошло четыре нападения крокодилами на людей. Все четыре случая были смертельными. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Индии тигрица загрызла двух мотоциклистов на глазах в их друга. Накануне мужчин предупреждали об опасности зоны, через которую они собрались ехать, но они не послушали и отправились туда. 

Также издание сообщало о том, что в Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, пока тот справлял нужду в океане. На месте происшествия были предупреждающие знаки, которые пострадавший проигнорировал. 



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Источник: https://www.tribuneindia.com/news/nation/watchman-save-his-life-after-struggle-for-15-minutes-with-crocodile-but-one-leg-ripped-off-285360
Теги:
comments

Обусуждения

Влад

сегодня, 19:18

У СТОРОЖА було бажання, щоб його фалос був довгий аж до землі...!!! ОТ крокодил і вкоритв йому ногу....!!!

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